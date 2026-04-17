La enfermería de Gimnasia y Esgrima que preocupa a días del clásico con Independiente Rivadavia

Ulises Sánchez también fue baja en Copa Argentina por una distensión muscular en el aductor, y Facundo Lencioni arrastra una sobrecarga muscular del gemelo derecho. Santiago Rodríguez terminó con una molestia en su rodilla y Ezequiel Muñoz viene intentando recuperarse al cien de su desgarro en el cuádriceps sufrido el mes pasado.

facundo lencioni gol Facundo Lencioni arrastra una sobrecarga pero igual sería titular en el Lobo en lo que queda del Apertura. Foto: Gentileza Prensa GyE.

Todo indica que Darío Franco recuperará algunos soldados para el encuentro ante Lanús del próximo lunes, a las 21.45, en el Víctor Legrotaglie. Sin embargo, el DT deberá prestar atención a cómo evolucionan los futbolistas de cara al partido más trascendente del Torneo Apertura para Gimnasia y Esgrima.

Hace cuánto no se enfrentan el Lobo y la Lepra

En el actual formato de Primera División, será la primera vez que Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrenten en esta competencia. Sin embargo, ambos se cruzaron en la antigua Primera División que eran los viejos nacionales. La última vez fue en el Nacional del '82 donde se midieron en dos ocasiones: una fue empate y otra victoria para el Azul del Parque.

El último enfrentamiento entre el Lobo y la Lepra fue en la Primera Nacional en 2022. El encuentro terminó 1 a 0 en favor del mensana con gol de Santiago Solari, hoy futbolista de Racing de Avellaneda.