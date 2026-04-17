La enfermería de Gimnasia y Esgrima que preocupa a días del clásico con Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima atraviesa días complicados en cuanto a lo futbolístico. Tras la salida de Ariel Broggi y la llegada de Darío Franco con aires nuevos, el Lobo cosechó un gran victoria ante Vélez, un empate ante Platense y la eliminación de Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta.
En este contexto, en el que Gimnasia intenta encontrar una regularidad futbolística, la adversidad se suma en la cantidad de lesionados que ha padecido (y que aún sigue teniendo) a lo largo del Torneo Apertura. Este panorama se da en una semana que arrancará con el cruce ante Lanús por la fecha 15 y que terminará -nada más ni nada menos- que con el clásico anteIndependiente Rivadavia el domingo 26 de abril.
La enfermería de Gimnasia y Esgrima a días del clásico del parque
Ante Gimnasia y Tiro de Salta, por Copa Argentina, Darío Franco alternó el once inicial para darle descanso a habituales titulares que venían teniendo inconveniencias físicas. César Rigamonti no fue al arco por un traumatismo en la tibia, según el último parte médico. Juan Franco tampoco fue desde el arranque por una distension muscular del recto anterior derecho. Es preciso recordar que Luciano Paredes ha sido la primera opción en Gimnasia y Esgrima en el lateral derecho pero aún se encuentra recuperándose de un esguince de tobillo.
Ulises Sánchez también fue baja en Copa Argentina por una distensión muscular en el aductor, y Facundo Lencioni arrastra una sobrecarga muscular del gemelo derecho. Santiago Rodríguez terminó con una molestia en su rodilla y Ezequiel Muñoz viene intentando recuperarse al cien de su desgarro en el cuádriceps sufrido el mes pasado.
Todo indica que Darío Franco recuperará algunos soldados para el encuentro ante Lanús del próximo lunes, a las 21.45, en el Víctor Legrotaglie. Sin embargo, el DT deberá prestar atención a cómo evolucionan los futbolistas de cara al partido más trascendente del Torneo Apertura para Gimnasia y Esgrima.
Hace cuánto no se enfrentan el Lobo y la Lepra
En el actual formato de Primera División, será la primera vez que Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrenten en esta competencia. Sin embargo, ambos se cruzaron en la antigua Primera División que eran los viejos nacionales. La última vez fue en el Nacional del '82 donde se midieron en dos ocasiones: una fue empate y otra victoria para el Azul del Parque.
El último enfrentamiento entre el Lobo y la Lepra fue en la Primera Nacional en 2022. El encuentro terminó 1 a 0 en favor del mensana con gol de Santiago Solari, hoy futbolista de Racing de Avellaneda.