De Bad Bunny al Lollapalooza: el mendocino que mide la huella de carbono en los festivales más grandes del país

Juan Pablo Zeroma Juan Pablo Chambard es Licenciado en Ambiente y Energías Renovables.

El mendocino que mide el impacto ambiental en mega festivales

Juan Pablo Chambard es licenciado en Ambiente y Energías Renovables. Guiado e inspirado por sus dos pasiones, desde hace 5 años trabaja en diferentes proyectos destinados a medir la huella de carbono que generan los eventos y festivales masivos.

En 2025, el mendocino fundó Zeroma, una empresa que trabaja en diferentes festivales y recitales en el país. El equipo se encarga de contactar a las productoras de eventos, descarbonizar los eventos y brindar un informe de logros.

Cuentan con un software o sistema que mide la huella de carbono, analiza las fuentes de emisión y propone soluciones.

"Vengo de las del área de las ciencias ambientales 100%. Trabajando en todo lo que son proyectos climatech, donde nos enfocamos en las estrategias de reducir el impacto ambiental. Trabajo directamente en productos tecnológicos que descarbonizan la cadena de valor; en este caso estoy trabajando para eventos", explicó a Diario UNO.

Equipo de Zeroma El equipo de Zeroma.

¿Qué es la huella de carbono? Esta emisión y medición que gestiona Zeroma parte de un problema mundial común: el cambio climático.

"Hoy en día estamos enfrentándonos a problemas de certificación agrícola, de cambios en la temperatura, picos en temporadas, como por ejemplo en invierno, que parece verano, o tenemos veranos que superan los 45°C. Tenemos migración de fauna, un aumento de la temperatura promedio global y hemos superado", señaló.

Juan Pablo y su equipo parten de estas problemáticas para gestionar el impacto en el ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por el uso de automóviles, por la iluminación de una pantalla o por cualquier consumo cotidiano de gas o energía.

No existe una normativa vigente que limite las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que este servicio de gestión de la huella sirve a las organizaciones que puedan para ser más eficientes, reducir costos, generar branding a mediano y largo plazo con la comunidad y participantes, cuidado ambiental y restauración ecológica.

"Nosotros trabajamos en que las empresas, las organizaciones, las productoras de eventos puedan gestionar su impacto a su huella de carbono, en este caso su gas de efecto invernadero, para poder trazar objetivos de reducción a corto, mediano y largo plazo", afirmó sobre lo que es su tarea. En cada evento que ejecutamos se activan acciones ambientales previas, durante y post. Por lo que, post-evento, se envía un informe y se hace una reunión con la producción del evento donde nos focalizamos en trabajar en restaurar el impacto ambiental de ese evento, y para que las próximas ediciones tengan un menor impacto ambiental", explicó.

La startup del mendocino está compuesta por diferentes perfiles que ocupan diversos roles.

Equipo de Zeroma Mendoza Los eventos que convocan a mucha gente, que implican un traslado de personas, un armado de escenario y una cantidad importante de energía, normalmente producen una contaminación ambiental imperceptible.

"Somos todos complementarios, no tenemos toda la misma formación. Hay un equipo muy marcado entre lo que es el área de producto, donde se desarrolla el software de Zeroma, que es Zeroma Lab. Ese software es el que gestiona el impacto ambiental de los eventos y festivales y ahí está uno de los chicos que trabaja puntualmente en lo que es armar la infraestructura digital", lal comó exolica Juan Pablo.

También cuentan con un área de marketing y comunicaciones y el equipo de soporte técnico.

¿Por qué medir la huella de carbono en festivales y eventos masivos?

La idea de combinar la profesión y la industria del entretenimiento parte de algo más personal. Juan Pablo formó una banda con amigos y disfruta de hacer música a la vez que combina la tecnología y sustentabilidad de su profesión.

"Yo veía como una gran oportunidad el poder unir lo que estudié y las cosas que me gustan, como hacer música, y ponerlas en un proyecto que sea innovador y que sea escalable en ese sentido. Y por eso surge en el 2025 la idea de emprender", explicó.

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Llegar a grandes festivales y eventos como el Lollapalooza, el Día del Periodista en la Rural, la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz, Bad Bunny, AC/DC, Dua Lipa, Guns N' Roses, Linkin Park, Oasis y Airbag; forma parte de un recorrido y trabajo paciente.

"Tenía muy activada mi marca personal en redes, en puntualmente en LinkedIn, mostrando un poco los casos de éxito que venía llevando con esta gestión del impacto ambiental de algunos eventos que venía haciendo desde mis comienzos. Cuando me contacté con la productora del Lollapalooza en el 2024, fue esperar nada a cambio. Cuando me abrieron la puerta en una reunión de 15 minutos, me puse desde un lado a decir: "¿cómo puedo ayudar a ustedes para que esto sea un poco más sustentable? ", mencionó.

Este año, en el Lollapalooza 2026, gestionaron la huella de carbono de todo el evento, de todas las personas que fueron, de los 45 días previos, de los tres días del festival y de los 20 días de desarme del evento.

Lollapalooza Zeroma ha gestionado la huella de carbono en más de 28 eventos en lo que va del año.

Existen 18 fuentes de emisión dentro de los festivales o eventos, en todas las etapas de los mismos. Juan Pablo y su equipo trabajan en cada punto y momento.

Tomando como caso de éxito la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, Mendoza, durante el armado y desarmado destacan impactos como el consumo de combustibles en logística, la gestión de efluentes de baños químicos y el uso de grupos electrógenos. La huella de carbono se midió gracias a una propuesta de Ecosigna, una consultora ambiental, en trabajo conjunto con Zeroma.

Por otro lado, en la etapa de desarrollo influyen fuertemente el consumo energético de los shows y la alimentación, donde los menús vegetarianos registran hasta ocho veces menos impacto ambiental que los cárnicos.

El factor más crítico y donde se focaliza la gestión es la movilidad de los participantes, que representa el 80% de las emisiones totales en los festivales. A partir de este diagnóstico, Zeroma elabora un informe para implementar estrategias de reducción en futuros eventos.

Próximos festivales, mejores experiencias y la posibilidad de apadrinar un árbol

La visión y objetivo de la empresa también buscan generar soluciones para el ambiente. Ofrece a los participantes de los festivales la posibilidad de apadrinar un árbol de especies nativas para restaurar el impacto ambiental de su huella de carbono.

Esta iniciativa se realiza en conjunto con la organización Amigos de la Patagonia para reforestar áreas boscosas afectadas por incendios, logrando así un mayor compromiso ecológico en cada evento.

Además, los participantes de festivales pueden realizar una medición estimada antes de ir al evento y, por ejemplo, en vez de ir una persona en un auto, pueden ir cinco personas juntas y reducir el impacto en el ambiente.

En cuanto a los festivales y eventos donde se gestionó la medición de la huella de carbono, Juan Pablo cuenta que, en lo personal, haber gestionado el impacto ambiental de Paco y Catriel en el Movistar Arena fue una enorme experiencia.

Catriel y Paco Amoroso Catriel y Paco Amoroso en el Movistar Arena.

"También, cuando estábamos en el Lolla y en River, en Bad Bunny, y aparecíamos en la pantalla invitando a los participantes a que conocieran su huella de carbono, eso para mí es como una reanécdota", afirmó emocionado.