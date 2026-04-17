El selecto grupo al que pertenece Independiente Rivadavia tras la victoria ante Fluminense en Brasil

La histórica victoria de Independiente Rivadavia ante Fluminense en Brasil metió al conjunto de Alfredo Berti en un selecto grupo de equipos argentinos que conseguido la hazaña de ganar en ese país.
Independiente Rivadavia ingresó en un selcto colectivo de equipos que ganaron en Brasil por certámenes internacionales
La histórica victoria de Independiente Rivadavia ante Fluminense en Brasil metió al conjunto de Alfredo Berti en un selecto grupo de equipos argentinos que conseguido la hazaña de ganar en ese país.
Independiente Rivadavia se convirtió en el séptimo equipo de Argentina en imponerse en el mítico estadio Maracaná a un elenco brasileño. Ya lo habían hecho antes Independiente de Avellaneda frente al Santos (Copa Libertadores 1964, ida de las Semifinales); Argentinos Juniors ante Fluminense (Copa Libertadores 1985, Fase de Grupos) y ante Flamengo (Supercopa 1989, ida de los Octavos de final); Boca ante Flamengo (Mercosur 1998, Primera Fase), River ante Flamengo (primera fase e ida cuartos de final Mercosur 2000): Central Córdoba ante Flamengo (Copa Libertadores 2025, Fase de Grupos); y Lanús ante Flamengo por la Recopa 2026.
Sin embargo, el otro aspecto épico que ostenta la Lepra en la victoria ante el Flu es en cuanto al privilegiado grupo de equipos del mal llamado interior del país que han obtenido triunfos en Brasil, no específicamente en el Maracaná, compitiendo en certámenes internacionales.
Sólo un puñado de clubes fuera de Buenos Aires han logrado imponerse en Brasil en competencias internacionales. La lista no es extensa e incluye solo a algunas provincias:
Es preciso destacar que en Mendoza Independiente Rivadavia es el único equipo que ha logrado un triunfo en territorio brasileño ya que Godoy Cruz tuvo más participaciones en certámenes internacionales y viajó en 5 ocasiones a ese país para jugar este tipo de competencias sin embargo no logró imponerse en ninguna oportunidad (se midió ante rivales de la índole de Palmeiras, Gremio y Atlético Mineiro).
La última vez del Tomba fue el año pasado donde cayó por 2 a 1 ante Atlético Mineiro por los octavos de la Sudamericana.