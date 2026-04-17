El selecto grupo al que pertenece Independiente Rivadavia tras la victoria ante Fluminense en Brasil

Independiente Rivadavia se convirtió en el séptimo equipo de Argentina en imponerse en el mítico estadio Maracaná a un elenco brasileño. Ya lo habían hecho antes Independiente de Avellaneda frente al Santos (Copa Libertadores 1964, ida de las Semifinales); Argentinos Juniors ante Fluminense (Copa Libertadores 1985, Fase de Grupos) y ante Flamengo (Supercopa 1989, ida de los Octavos de final); Boca ante Flamengo (Mercosur 1998, Primera Fase), River ante Flamengo (primera fase e ida cuartos de final Mercosur 2000): Central Córdoba ante Flamengo (Copa Libertadores 2025, Fase de Grupos); y Lanús ante Flamengo por la Recopa 2026.

sartori 1 Independiente Rivadavia hizo historia al ganarle a Fluminense en Brasil. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Sin embargo, el otro aspecto épico que ostenta la Lepra en la victoria ante el Flu es en cuanto al privilegiado grupo de equipos del mal llamado interior del país que han obtenido triunfos en Brasil, no específicamente en el Maracaná, compitiendo en certámenes internacionales.