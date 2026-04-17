Cómo cuidar las plantas de margaritas para que sigan brillando en invierno

La mayoría de las margaritas poseen flores simples y proporcionan alimento a abejas, mariposas y otros insectos en los meses de calor, pero también hay variedades con flores complejas. Si deseas crear un jardín amigable con los insectos, tienes que cultivar esta planta.

Más allá de su aspecto, hay otro motivo para apostar por estas flores en nuestro exterior. En líneas generales, las margaritas son plantas sumamente resistentes que demandan pocos cuidados tanto para mantenerse sanas como para desplegar su colorida floración.