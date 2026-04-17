Cómo cuidar las plantas de margaritas para que sigan brillando en invierno

La mayoría de las margaritas poseen flores simples y proporcionan alimento a abejas, mariposas y otros insectos en los meses de calor, pero también hay variedades con flores complejas. Si deseas crear un jardín amigable con los insectos, tienes que cultivar esta planta.
Más allá de su aspecto, hay otro motivo para apostar por estas flores en nuestro exterior. En líneas generales, las margaritas son plantas sumamente resistentes que demandan pocos cuidados tanto para mantenerse sanas como para desplegar su colorida floración.
Cuidados de la planta en invierno
- Las margaritas necesitan buena luz incluso en invierno. Es importante ubicarlas donde reciban al menos 6 horas de sol al día.
- Reduce la frecuencia de riego, ya que el suelo tarda más en secarse. Evita encharcar para que no se pudran las raíces.
- Podés hacer una poda ligera para mantener la forma, retirando flores y hojas marchitas, pero tienes que dejar la poda fuerte para primavera.
- No fertilices en exceso en invierno. Puedes aplicar un abono suave una vez al mes.
- Las plagas y enfermedades son menos frecuentes, pero evita mojar las hojas al regar, porque pueden aparecer hongos al regar.
Cómo plantar margaritas
No se recomienda cultivar estas plantas en épocas de frío. Lo ideal es esperar hasta la primavera cuando no caigan heladas. Si vas a plantar margaritas, es importante que uses una maceta adecuada.
La tierra para macetas convencional es adecuada como sustrato. Cava hoyos para las plantas a unos diez centímetros de distancia con 20 cms de profundidad.
Pon las plantas jóvenes en los agujeros. Presiona el suelo contra el borde de los agujeros de plantación para cerrar el espacio entre el suelo y el cepellón. Finalmente, riega bien las margaritas.