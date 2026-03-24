La planta que crece rápido, se adhiere a las paredes y se puede cultivar en maceta

No hay nada mejor que una sobremesa al aire libre bajo una pérgola cubierta de vegetación. Y lo mejor es que no hace falta tener un gran jardín para lograrlo, ya que muchas plantas trepadoras pueden cultivarse en maceta y transforman el balcón o patio en un rincón fresco y lleno de vida.
El Ficus pumila o ficus trepador es una planta de tamaño arbóreo muy destacada. Tiene hojas pequeñas y tallos delgados que hacen que en su hábitat natural (Asia oriental) trepe sobre diversas estructuras como paredes rocosas o incluso otros árboles.
Puede ser utilizada indistintamente como planta de porte colgante o para tapizar la base de otras plantas de interior como cubresuelos. Por esta razón, también es conocida como “enamorada del muro”.
Cuidados de la planta en maceta
Según expertos de Hogarmania, esta enredadera no exigente en lo que respecta a luz, se adapta a semisombra o sol. Su máximo crecimiento se consigue con temperaturas constantes alrededor de los 20 ºC, pudiendo soportar en exterior y debidamente aclimatadas temperaturas que rondan los 0 ºC. También, tolera bien las temperaturas altas.
Durante la temporada de crecimiento, es importante que no se seque la tierra, así que hay que regar regularmente, pero evitando los encharcamientos. En invierno, sin embargo, han de reducirse los riegos, pues la planta cesa su actividad.
Es fundamental recortar o pinzar los tapices que suelen formarse en las paredes y fachadas con este tipo de ficus, ya que uno de sus principales problemas es que, una vez que crece verticalmente, también aumenta en volumen. Si no se controla este volumen, podría hacer que toda la planta se desprenda de la pared.
A la hora de escoger una maceta, es importante que sea al menos 2-3 cm más grande en diámetro para permitir el crecimiento, siendo 25-35 cm ideal para plantas establecidas. Puede ser de terracota, barro o plástico si quieres macetas colgantes. Sí o sí debe tener orificios de drenaje para que drene el riego.