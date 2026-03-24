La planta que crece rápido, se adhiere a las paredes y se puede cultivar en maceta

enamorada del muro La enamorada del muro puede convertir una simple pared en un imponente lienzo verde.

Cuidados de la planta en maceta

Según expertos de Hogarmania, esta enredadera no exigente en lo que respecta a luz, se adapta a semisombra o sol. Su máximo crecimiento se consigue con temperaturas constantes alrededor de los 20 ºC, pudiendo soportar en exterior y debidamente aclimatadas temperaturas que rondan los 0 ºC. También, tolera bien las temperaturas altas.

Durante la temporada de crecimiento, es importante que no se seque la tierra, así que hay que regar regularmente, pero evitando los encharcamientos. En invierno, sin embargo, han de reducirse los riegos, pues la planta cesa su actividad.

Es fundamental recortar o pinzar los tapices que suelen formarse en las paredes y fachadas con este tipo de ficus, ya que uno de sus principales problemas es que, una vez que crece verticalmente, también aumenta en volumen. Si no se controla este volumen, podría hacer que toda la planta se desprenda de la pared.

ficus pumilla El ficus trepador es de hoja perenne, es decir que dura todo el año con hojas verdes.

A la hora de escoger una maceta, es importante que sea al menos 2-3 cm más grande en diámetro para permitir el crecimiento, siendo 25-35 cm ideal para plantas establecidas. Puede ser de terracota, barro o plástico si quieres macetas colgantes. Sí o sí debe tener orificios de drenaje para que drene el riego.