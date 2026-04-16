Las 3 plantas que crecen en maceta y llenan de vida tu balcón o terraza en pleno otoño

Para un cultivo óptimo en maceta, es fundamental utilizar un sustrato rico en materia orgánica y con un drenaje impecable. Requieren buena iluminación y un riego regular que conserve la humedad sin saturar el suelo.

camelia Camelia.

La segunda planta recomendada para tener en el balcón o la terraza es el Abutilon, conocido popularmente como Farolito chino. Este ejemplar aporta un toque exótico y luminoso que impulsará la belleza de tus espacios incluso en otoño.

Se trata de un arbusto semileñoso con flores colgantes en forma de campana, las cuales suelen lucir en tonalidades cálidas como el naranja, el rojo o el amarillo. Su periodo de floración es notablemente extenso, comenzando en otoño y extendiéndose hasta mediados de primavera. El secreto de jardinería para su cuidado radica en tener la maceta con un suelo bien drenado.

Abutilon Abutilon o Farolito chino.

Finalmente, el Durillo representa la opción ideal para quienes buscan máxima resistencia con el menor esfuerzo posible. Este arbusto es muy valorado por su capacidad para ofrecer flores blancas en pleno otoño e invierno.

Esta planta tolera desde el sol directo hasta la sombra parcial y resiste incluso periodos de sequía moderada una vez que se ha establecido en su maceta. Al requerir muy poca poda y mantenimiento, el Durillo se convierte en la base estructural perfecta para cualquier balcón o terraza.

Durillo Durillo.

Cómo verás, cualquiera de estas plantas son aptas para principiantes en jardinería ya que exigen pocos cuidados y crecen con facilidad en cualquier balcón o terraza.