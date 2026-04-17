Copa Libertadores: las posiciones tras la victoria de Lanús y el triunfazo de Platense en Montevideo

Con el triunfo, el Calamar se ubicó en la segunda posición del grupo con 3 puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una unidad.

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En la próxima fecha el Calamar será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians, el jueves 30 desde las 21:00.

A Lanús no le sobró nada

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo y que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el delantero colombiano Yoshan Valois, a los 21' de la segunda mitad.

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Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con 3 unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.

En la próxima fecha, el Granate será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.

Las posiciones tras jugarse la segunda fecha de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia y Boca son los únicos representantes argentinos que lideran con puntaje ideal sus respectivos grupos de la Copa Libertadores 2026 tras completarse la segunda fecha.