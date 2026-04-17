Copa Libertadores: las posiciones tras la victoria de Lanús y el triunfazo de Platense en Montevideo

Lanús le ganó con lo justo a Always Ready y Platense hizo historia ante Peñarol, en Montevideo, para completar una segunda fecha plena de triunfos para los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
Lanús ganó con lo justo a Always Ready y Platense hizo historia ante Peñarol, para completar una segunda fecha plena de triunfos para los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
Lanús le ganó con lo justo a Always Ready y Platense hizo historia ante Peñarol, en Montevideo, para completar una segunda fecha plena de triunfos para los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 como visitante, en un partido parejo en el que el Calamar estuvo a la altura de uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano, en el estadio Campeón del Siglo.
Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por Guido Mainero, a los 21' del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17' del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto de Matías Arezo, en 12' del complemento.
Con el triunfo, el Calamar se ubicó en la segunda posición del grupo con 3 puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una unidad.
En la próxima fecha el Calamar será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians, el jueves 30 desde las 21:00.
Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo y que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.
El único gol del partido fue convertido por el delantero colombiano Yoshan Valois, a los 21' de la segunda mitad.
Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con 3 unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.
En la próxima fecha, el Granate será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.
Independiente Rivadavia y Boca son los únicos representantes argentinos que lideran con puntaje ideal sus respectivos grupos de la Copa Libertadores 2026 tras completarse la segunda fecha.