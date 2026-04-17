Frase célebre de Sócrates, filósofo griego: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"

En los diálogos de Platón, esa misma filosofía encuentran profundidad. La amistad no es solo compañía ni afinidad inmediata, es también una elección ética. Rodearse de ciertas personas implica, de algún modo, definir el tipo de vida que se quiere llevar. No todos los vínculos aportan lo mismo, y distinguirlos requiere tiempo, atención y cierta honestidad incómoda.

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Entre la filosofía y la vida cotidiana, una invitación a valorar los lazos antes de que falten

Ahí aparece el núcleo del planteo: valorar antes de necesitar. No como un gesto solemne, sino como práctica cotidiana. La frase de Sócrates apuntan justamente a eso: reconocer a ese amigo que sostiene en lo simple, que está sin ruido, que no aparece solo cuando algo se desarma.

La psicología contemporánea, desde otro lenguaje, llega a una conclusión similar. Instituciones como la American Psychological Association señalan que los vínculos sólidos son un factor clave para el bienestar emocional y la salud mental. En ese sentido, la filosofía vuelven a resonar, no se trata de cantidad, sino de calidad. Pocas relaciones, pero significativas, tienen un impacto más profundo que una red amplia pero superficial.

Y sin embargo, el contexto actual empuja en otra dirección. La hiperconexión multiplica contactos, pero no necesariamente profundiza vínculos. Se puede estar en contacto permanente y, al mismo tiempo, lejos de lo esencial. Ahí también la filosofía funcionan como advertencia silenciosa.

Por eso, la frase atribuida a Sócrates sigue resonando. No como una definición cerrada, sino como una pregunta abierta que atraviesa su filosofía: ¿Cuánto de lo que valoramos hoy lo reconocemos a tiempo?

Tal vez ahí esté el punto. No esperar a que algo falte para entender su peso. No dejar que la urgencia sea la única medida. Porque, en definitiva, como sugiere esta frase y filosofía, las relaciones más valiosas no son las que aparecen cuando todo se cae, sino las que, sin hacer ruido, ya estaban ahí antes.