Frase célebre de Sócrates, filósofo griego: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"
Una frase de filosofía que nos recuerda que la amistad no se mide en la urgencia, sino en la capacidad de reconocer su valor mucho antes de necesitarla.
Una de las frases que vuelve, una y otra vez, es la atribuida a Sócrates: “el amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”. No aparece de forma literal en los textos conservados, pero respira el mismo aire que su pensamiento.
Frase célebre de Sócrates, filósofo griego: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"
Porque en la práctica, muchas relaciones se leen al revés. Se las mide en la urgencia, en el momento en que algo se rompe o se vuelve difícil. Recién ahí aparece la pregunta por quién está del otro lado. Pero la frase y filosofía de Sócrates invitan a mirar antes, a comprender que el verdadero valor de un vínculo no debería descubrirse en la necesidad, sino reconocerse con tiempo.
En los diálogos de Platón, esa misma filosofía encuentran profundidad. La amistad no es solo compañía ni afinidad inmediata, es también una elección ética. Rodearse de ciertas personas implica, de algún modo, definir el tipo de vida que se quiere llevar. No todos los vínculos aportan lo mismo, y distinguirlos requiere tiempo, atención y cierta honestidad incómoda.
Entre la filosofía y la vida cotidiana, una invitación a valorar los lazos antes de que falten
Ahí aparece el núcleo del planteo: valorar antes de necesitar. No como un gesto solemne, sino como práctica cotidiana. La frase de Sócrates apuntan justamente a eso: reconocer a ese amigo que sostiene en lo simple, que está sin ruido, que no aparece solo cuando algo se desarma.
La psicología contemporánea, desde otro lenguaje, llega a una conclusión similar. Instituciones como la American Psychological Association señalan que los vínculos sólidos son un factor clave para el bienestar emocional y la salud mental. En ese sentido, la filosofía vuelven a resonar, no se trata de cantidad, sino de calidad. Pocas relaciones, pero significativas, tienen un impacto más profundo que una red amplia pero superficial.
Y sin embargo, el contexto actual empuja en otra dirección. La hiperconexión multiplica contactos, pero no necesariamente profundiza vínculos. Se puede estar en contacto permanente y, al mismo tiempo, lejos de lo esencial. Ahí también la filosofía funcionan como advertencia silenciosa.
Por eso, la frase atribuida a Sócrates sigue resonando. No como una definición cerrada, sino como una pregunta abierta que atraviesa su filosofía: ¿Cuánto de lo que valoramos hoy lo reconocemos a tiempo?
Tal vez ahí esté el punto. No esperar a que algo falte para entender su peso. No dejar que la urgencia sea la única medida. Porque, en definitiva, como sugiere esta frase y filosofía, las relaciones más valiosas no son las que aparecen cuando todo se cae, sino las que, sin hacer ruido, ya estaban ahí antes.