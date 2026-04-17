Sin Djokovic ni Alcaraz habrá 8 argentinos en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid

Además, Solana Sierra estará en el cuadro de damas y en la qualy jugarán Román Burruchaga y Marco Trungelliti.

Madrid, sin Djokovic ni Alcaraz

El Masters 1000 de Madrid, uno de los torneos más importantes de la temporada europea de canchas lentas, sufrió un duro golpe al confirmarse en cuestión de horas las deserciones de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

En primer término las redes sociales del certamen de la capital española anunciaron que "Novak Djokovic, tres veces campeón del Mutua Madrid Open, no podrá participar en esta edición del torneo".

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El serbio de 38 años no está recuperado de una lesión y algunos especulan con que podría saltearse toda la temporada de canchas lentas y prepararse directamente para ir a Wimbledon a buscar su último título de Grand Slam.

Poro después, Carlos Alcaraz, el mejor tenista español y actual número 2 del mundo señaló en sus redes: "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo".

A comienzos de esta semana una lesión en la muñeca hizo que Alcaraz se retire del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.