El argentino que reemplazará a Javier Mascherano tras su renuncia en el Inter Miami

Guillermo Hoyos Guillermo Hoyos es el reemplazante de Javier Mascherano.

Guillermo Hoyos reemplazará a Mascherano como entrenador del Inter Miami

La elección de Guillermo Hoyos no es casualidad. El nuevo estratega del primer equipo aporta una trayectoria de más de 20 años como futbolista profesional, sumada a una carrera como director técnico y director deportivo que ha recorrido los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

Hoyos ha dejado su huella en múltiples ligas, lo que le otorga una visión global del juego. Su historial incluye la dirección técnica en:

España: Barcelona (Juvenil B).

Grecia: Aris Salónica, Atromitos, PAS Giánina, Panserraikos y Iraklis Thessaloniki.

Chipre: Anorthosis Famagusta.Bolivia: Bolívar, Oriente Petrolero, Selección de Bolivia.

Colombia: Once Caldas.

Estados Unidos: Jacksonville Armada, Inter Miami (Juvenil).

Chile: Universidad de Chile.

Atlas: México.

Guillermo Hoyos - Lionel Messi El reemplazante de Javier Mascherano coincidió con Lionel Messi en el Barcelona.

El reemplazante de Mascherano tiene el sello del FC Barcelona y la formación de talentos

Uno de los puntos más destacados en el currículum de Hoyos es su paso por el FC Barcelona, donde fue pieza clave en el desarrollo de jóvenes talentos. Su capacidad para identificar y potenciar futbolistas en etapas formativas es un activo invaluable para el Inter Miami CF, un club que apuesta fuertemente por su academia y su estructura de desarrollo profesional.

Desde su llegada a Miami, Hoyos se desempeñó como director deportivo, supervisando e impulsando la estructura de crecimiento de los jugadores del club, labor que ahora trasladará directamente al campo de juego.

En sintonía con el nombramiento de Hoyos, el club ha confirmado que Alberto Marrero, quien hasta hoy se desempeñaba como director de operaciones de fútbol, asume las funciones de Director Deportivo del Inter Miami CF.

Marrero ha sido fundamental en la logística y operatividad diaria de la institución. Su transición a la dirección deportiva asegura una continuidad operativa y una transición fluida, permitiendo que la visión del club se mantenga alineada mientras Hoyos se enfoca en los resultados tácticos del primer equipo.