Renunció Mascherano: el Inter Miami se quedó sin DT

"En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia , porque nada de esto habría sido posible sin ellos", manifestó el Jefecito.

Embed Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



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Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo", concluyó el mensaje de Mascherano.

Lionel Messi - Javier Mascherano Javier Mascherano dejó a Messi sin DT.

El Inter Miami le envió un sentido mensaje a Mascherano

En el club presidido por David Beckham se expresó Jorge Mas, propietario gerente, CEO y figura clave en la gestión ejecutiva: "Javier siempre formará parte de la historia de este Club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF".

"No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo", continúa el dirigente.

"Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal", concluyó Jorge Mas.

Jorge Mas - Javier Mascherano Jorge Mas y Javier Mascherano en la presentación del argentino en el Inter Miami.

Los títulos de Mascherano en Inter Miami

El Jefecito llegó al Inter Miami en enero de 2025 donde consiguió los dos títulos:

Campeonato de la Conferencia Este.

MLS Cup.

Además, convirtió a Las Garzas en un equipo récord:

el equipo convirtió 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, la mayor en una sola temporada en la historia de la MLS.

convirtieron 20 goles en los playoffs, otra cifra nunca antes vista.

Además, en el plano internacional el Inter Miami alcanzó los octavos de final en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en lograr clasificar a las etapas eliminatorias de la competición, el primer equipo de la Concacaf en derrotar a un rival europeo en un partido oficial y en el primer equipo de Estados Unidos en obtener una victoria en el torneo.