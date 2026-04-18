La IA predijo quién ganará el Superclásico entre River y Boca

La predicción de la IA sobre el resultado del River vs. Boca

ChatGPT dio su pronóstico con incidencias detalladas para el Superclásico. Según la Inteligencia Artificial, River ganará 2 a 1 en el Monumental gracias a los goles de Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Por su parte, Merentiel convertiría para la visita.

Gemini, otra de las IAs mas utilizadas y reconocidas, también vaticinó un 2 a 1 a favor del Millonario y goles de Driussi y Colidio. Sin embargo, la diferencia es que esta Inteligencia Artificial vaticinó que el gol de Boca será de Bareiro.

Son sólo datos que tira la IA, una herramienta que se utiliza diariamente. La verdad estará este domingo en la castigada cancha del Monumental, que tiene muchos problemas debido a que allí se realizó el recital de la banda AC/DC.

Los Millonarios llegan con una baja fundamental tras la lesión de Fausto Vera (la dolencia se produjo en el ajustado triunfo por 1 a 0 sobre Carabobo, por la Copa Sudamericana) y los Xeneizes están un poco mejor, ya que vienen de golear por 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, en La Bombonera.