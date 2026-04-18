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La IA predijo quién ganará el Superclásico entre River y Boca

El Superclásico entre River y Boca atraerá la atención este domingo del país futbolero. La Inteligencia Artificial predijo quién ganará el viejo pleito

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Superclásico entre River y Boca atraerá la atención del país futbolero.

El Superclásico entre River y Boca atraerá la atención del país futbolero.

Este domingo se reeditará el Superclásico entre River y Boca. La Inteligencia Artificial predijo quién ganará el viejo pleito, que se jugará desde las 17 en el estadio Monumental.

Tras una previa que le puso pimienta al clásico a raíz de las declaraciones cruzadas en torno al arbitraje, River y Boca pisarán el césped del Monumental con el objetivo de conseguir un triunfo ante el eterno rival. Como todo partido entre ambos, se espera un ambiente caliente adentro de la cancha.

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La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del encuentro, los goleadores, todas las incidencias y que será un partido intenso y caliente, pero sin expulsiones.

La predicción de la IA sobre el resultado del River vs. Boca

ChatGPT dio su pronóstico con incidencias detalladas para el Superclásico. Según la Inteligencia Artificial, River ganará 2 a 1 en el Monumental gracias a los goles de Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Por su parte, Merentiel convertiría para la visita.

Gemini, otra de las IAs mas utilizadas y reconocidas, también vaticinó un 2 a 1 a favor del Millonario y goles de Driussi y Colidio. Sin embargo, la diferencia es que esta Inteligencia Artificial vaticinó que el gol de Boca será de Bareiro.

Son sólo datos que tira la IA, una herramienta que se utiliza diariamente. La verdad estará este domingo en la castigada cancha del Monumental, que tiene muchos problemas debido a que allí se realizó el recital de la banda AC/DC.

Los Millonarios llegan con una baja fundamental tras la lesión de Fausto Vera (la dolencia se produjo en el ajustado triunfo por 1 a 0 sobre Carabobo, por la Copa Sudamericana) y los Xeneizes están un poco mejor, ya que vienen de golear por 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, en La Bombonera.

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