Se viene la gran final del Torneo Clausura: las probables formaciones de Racing y Estudiantes

El lateral izquierdo será Gabriel Rojas, mientras que la zaga central estaría conformada por Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

El mediocampo estaría conformado por Santiago Sosa, quien volverá a jugar luego de cumplir un partido de sanción por su expulsión frente a Tigre en los cuartos de final, Juan Nardoni y Agustín Almendra.

En la delantera estarán el colombiano Duván Vergara, Adrián “Maravilla” Martínez, quien cortó con una sequía de casi 1.000 minutos sin anotar frente a Boca, y Santiago Solari.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

Mientras que por el lado de Estudiantes, su DT Eduardo Domínguez definiría la vuelta del delantero Guido Carrillo, quien cumpliría su sanción después de las cuatro fechas que quedó afuera por la expulsión ante Tigre por un codazo al defensor Joaquín Laso.

Guido-Carrillo.jpg Guido Carrillo volvería a ser titular en Estudiantes.

Carrillo volvería al once inicial para conformar el ataque junto a Edwuin Cetré y Tiago Palacios, las figuras del Pincha durante la liguilla.

Domínguez también mantendría la base defensiva que superó a Gimnasia en el clásico y que no recibió goles en los mata-mata. La línea del fondo seguiría integrada por Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia.

En el mediocampo, se repetirían los nombres que estuvieron en las victorias ajustadas ante Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia: Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Ezequiel Piovi.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré.