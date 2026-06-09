Cómo evitar que la sal se humedezca usando una miga de pan: truco casero efectivo

Mantener los condimentos en perfecto estado es uno de los mayores desafíos en cualquier cocina, y la sal es una protagonista en este sentido. Con la llegada del frío, suele pasar que este ingrediente absorba de más el agua y se ponga duro, aunque puedes recurrir a un sencillo truco casero para evitarlo.
Nada más tienes que usar una miga de pan, que posee una estructura porosa y un alto contenido de almidón, componentes que tienen una capacidad de absorción muy superior a la sal.
Cómo evitar que la sal se humedezca usando una miga de pan
Este molesto fenómeno en la sal ocurre porque el cloruro de sodio es altamente higroscópico; es decir, absorbe el agua del ambiente con extrema facilidad.
Al introducir un trozo de pan en el mismo recipiente, este actúa como una esponja o un imán natural. El ingrediente absorberá cualquier rastro de humedad presente en el aire del frasco antes de que los granos de sal puedan alterarse, manteniéndolos completamente sueltos y secos.
Además de usar el pan, recuerda almacenar tus condimentos en tarros de vidrio o cerámica con cierre hermético. Asimismo, intenta mantener el salero alejado de las zonas de mayor vapor en la cocina, como el fuego o el lavavajillas.
Ya lo sabes, si quieres evitar que la sal de tu cocina se humedezca, todo lo que tienes que hacer es introducir una miga de pan adentro de tu recipiente.
Paso a paso: cómo aplicar este truco casero
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Selecciona el material: corta un trozo pequeño de miga de pan blanco (el de barra tradicional es ideal). Evita el pan de molde, ya que sus grasas y conservantes podrían alterar el sabor de tu condimento.
Colocación estratégica: introduce la miga directamente en el tarro de almacenamiento de la sal. Lo más recomendable es colocarla en la parte superior, justo debajo de la tapa. Así, atrapará el aire húmedo cada vez que abras el frasco.
Cierre hermético: tapa el recipiente de forma adecuada para potenciar el efecto del truco casero.