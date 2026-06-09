Cómo evitar que la sal se humedezca usando una miga de pan: truco casero efectivo

Al introducir un trozo de pan en el mismo recipiente, este actúa como una esponja o un imán natural. El ingrediente absorberá cualquier rastro de humedad presente en el aire del frasco antes de que los granos de sal puedan alterarse, manteniéndolos completamente sueltos y secos.

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Además de usar el pan, recuerda almacenar tus condimentos en tarros de vidrio o cerámica con cierre hermético. Asimismo, intenta mantener el salero alejado de las zonas de mayor vapor en la cocina, como el fuego o el lavavajillas.

Ya lo sabes, si quieres evitar que la sal de tu cocina se humedezca, todo lo que tienes que hacer es introducir una miga de pan adentro de tu recipiente.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero