Los futbolistas que continuarán en el Deportivo Maipú

Franco Saccone es otro de los futbolistas que seguirán en el Cruzado. El extremo fue adquirido por el Deportivo Maipú y firmó por tres temporadas más con la institución. El ex jugador de Gutiérrez se consolidó en este 2025 y tendrá una nueva chance en la Primera Nacional el año próximo.

franco saccone Franco Saccone, de gran temporada en el Cruzado, extendió su vínculo con el Deportivo Maipú. Foto: Gentileza Prensa Maipú.

Juan Arno, jugador que lleva ya dos temporadas en el Cruzado, también extendió su vínculo por tres temporadas. Lo propio hizo Mirko Bonfigli, ex Belgrano de Córdoba. El volante se consolidó como titular en el equipo de Alexis Matteo luego de diferentes circunstancias con sus compañeros, lo que le permitió demostrar su talento y ser considerado por el cuerpo técnico.

Arón Agüero, el joven de 22 años que fue un estandarte en la zaga central este año junto a Luciano Arnijas, renovó contrato hasta 2027. Tomás Silva fue otros de los futbolistas que extendió su vínculo con el Deportivo Maipú hasta el 2027. El ex Huracán Las Heras fue una pieza de recambio constante en ofensiva este 2025 y desde el cuerpo técnico tienen expectativa de que pueda explotar su potencial la próxima temporada.

Es preciso recordar que el Cruzado abrochó su primer refuerzo hace algunas semanas. Se trata de Juan Pablo Gobbeto, ex Alvarado de Mar del Plata. El volante de 29 años se inició en Gimnasia y Esgrima, y tuvo pasos por clubes como Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.

Por otra parte, Víctor Barrera, delantero de 19 años y goleador de la Liga Mendocina, firmó su primer contrato profesional con vínculo hasta el 2028. Juan Sánchez, mediocampista de 20 años que sumó algunos minutos ante Quilmes, también fue parte de la oleada de renovación extendiendo su lazo con el Botellero hasta el 2027.