Los futbolistas que continuarán en el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú continúa con la puesta a punto para la temporada 2026 en la Primera Nacional. Eliminado en octavos de final del Reducido, el Cruzado empezó tempranamente la preparación para el año próximo y continuará hasta fines de diciembre.
Deportivo Maipú anunció una oleada de renovaciones en el plantel profesional
En medio de los entrenamientos, el Deportivo Maipú cerró la continuidad de algunos futbolistas que actualmente forman parte del plantel profesional. Además, Alexis Matteo se encuentra a la espera de la llegada de refuerzos, ya con el primero abrochado desde hace algunas semanas.
El primero de ellos es un jugador de la casa que fue la revelación de este 2025. Juan Pablo De la Reta, el joven surgido de las inferiores del Cruzado, renovó su contrato y extendió su vínculo hasta el 2027. Debutó este año de la mano de Juan Manuel Sara y se volvió una fija en el lateral izquierdo del Botellero.
Franco Saccone es otro de los futbolistas que seguirán en el Cruzado. El extremo fue adquirido por el Deportivo Maipú y firmó por tres temporadas más con la institución. El ex jugador de Gutiérrez se consolidó en este 2025 y tendrá una nueva chance en la Primera Nacional el año próximo.
Juan Arno, jugador que lleva ya dos temporadas en el Cruzado, también extendió su vínculo por tres temporadas. Lo propio hizo Mirko Bonfigli, ex Belgrano de Córdoba. El volante se consolidó como titular en el equipo de Alexis Matteo luego de diferentes circunstancias con sus compañeros, lo que le permitió demostrar su talento y ser considerado por el cuerpo técnico.
Arón Agüero, el joven de 22 años que fue un estandarte en la zaga central este año junto a Luciano Arnijas, renovó contrato hasta 2027. Tomás Silva fue otros de los futbolistas que extendió su vínculo con el Deportivo Maipú hasta el 2027. El ex Huracán Las Heras fue una pieza de recambio constante en ofensiva este 2025 y desde el cuerpo técnico tienen expectativa de que pueda explotar su potencial la próxima temporada.
Es preciso recordar que el Cruzado abrochó su primer refuerzo hace algunas semanas. Se trata de Juan Pablo Gobbeto, ex Alvarado de Mar del Plata. El volante de 29 años se inició en Gimnasia y Esgrima, y tuvo pasos por clubes como Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.
Por otra parte, Víctor Barrera, delantero de 19 años y goleador de la Liga Mendocina, firmó su primer contrato profesional con vínculo hasta el 2028. Juan Sánchez, mediocampista de 20 años que sumó algunos minutos ante Quilmes, también fue parte de la oleada de renovación extendiendo su lazo con el Botellero hasta el 2027.