Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Liga Profesional

Facundo Lencioni seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima confirmó la continuidad de Facundo Lencioni para la Liga Profesional. El jugador fue uno de los goleadores en la Primera Nacional 2025

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Facundo Lencioni seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima confirmó la continuidad de Facundo Lencioni para el torneo de la Liga Profesional, donde el Lobo debutará ante Central Córdoba, en Santiago Del Estero, por el Torneo Apertura. El volante llegó al Mensana cedido por Belgrano de Córdoba y fue una de las figuras en el ascenso.

Facundo Lencioni gimnasia y esgrima uno.
Ariel Broggi estaba con Facundo Lencioni en uno de los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi estaba con Facundo Lencioni en uno de los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima.

En la redes sociales del club dieron detalles de la continuidad del jugador, que fue una de las figuras y el goleador del equipo en el torneo de la Primera Nacional que ganó el Lobo. "El club, informa a sus socios e hinchas que ejecutó la opción de compra por el futbolista Facundo Lencioni, quien a partir de ahora pasa a pertenecer a nuestra institución", informaron.

Facundo Lencioni- Gimnasia y Esgrima.

El jugador, que marcó el penal que le permitió al Lobo forzar el alargue y llegar a la posterior definición por penales en la final frente a Deportivo Madryn, es uno de los jugadores que había pedido el entrenador Ariel Broggi para que siguiera y la dirigencia hizo el esfuerzo para hacer uso de la opción de compra.

Lencioni, que nació en Rafaela, completó una temporada consagratoria en Gimnasia, ya que no solo jugó 36 partidos sino que fue el goleador con 10 tantos, aportó 6 asistencias y hasta marcó uno de los penales en la final donde el Mensana logró el ascenso.

"Estoy muy cómodo en este club por la continuidad que he tenido y por lo que hemos logrado", reveló Facundo Lencioni. "Estoy muy cómodo en este club por la continuidad que he tenido y por lo que hemos logrado", reveló Facundo Lencioni.

El debut de Gimnasia y Esgrima en el torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima debutará en el torneo Apertura ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Mientras que su estreno de local será ante San Lorenzo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas