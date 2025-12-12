Facundo Lencioni seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima.

Lencioni, que nació en Rafaela, completó una temporada consagratoria en Gimnasia, ya que no solo jugó 36 partidos sino que fue el goleador con 10 tantos, aportó 6 asistencias y hasta marcó uno de los penales en la final donde el Mensana logró el ascenso.
"Estoy muy cómodo en este club por la continuidad que he tenido y por lo que hemos logrado", reveló Facundo Lencioni.
El debut de Gimnasia y Esgrima en el torneo Apertura
Gimnasia y Esgrima debutará en el torneo Apertura ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Mientras que su estreno de local será ante San Lorenzo.