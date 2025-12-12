Facundo Lencioni seguirá jugando en Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni gimnasia y esgrima uno. Ariel Broggi estaba con Facundo Lencioni en uno de los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima.

En la redes sociales del club dieron detalles de la continuidad del jugador, que fue una de las figuras y el goleador del equipo en el torneo de la Primera Nacional que ganó el Lobo. "El club, informa a sus socios e hinchas que ejecutó la opción de compra por el futbolista Facundo Lencioni, quien a partir de ahora pasa a pertenecer a nuestra institución", informaron.

El jugador, que marcó el penal que le permitió al Lobo forzar el alargue y llegar a la posterior definición por penales en la final frente a Deportivo Madryn, es uno de los jugadores que había pedido el entrenador Ariel Broggi para que siguiera y la dirigencia hizo el esfuerzo para hacer uso de la opción de compra.