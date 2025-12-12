El paso entre Argentina y Chile al que solo se llega por mar: cuál es

A diferencia de la mayoría de los cruces terrestres entre ambos países, San Sebastián se encuentra en un territorio donde la geografía obliga a rodear el mar para llegar de un lado al otro. La particularidad de este paso radica en la forma en que está dividida la isla de Tierra del Fuego: Argentina ocupa la parte oriental y Chile la parte occidental y austral.

Entre ambos sectores hay zonas donde no existe conexión terrestre directa, por lo que el acceso al paso debe realizarse bordeando o cruzando sectores marítimos, especialmente a través de la costa del Estrecho de Magallanes.

En la práctica, el Paso San Sebastián está comunicado por una ruta que, del lado chileno, obliga a acceder atravesando tramos costeros y sectores donde la única conexión logística real se hace mediante transbordadores marítimos.

Cómo es el Paso San Sebastián

A diferencia de los cruces cordilleranos, San Sebastián se encuentra en una zona completamente plana. La ruta avanza sobre estepas frías y ventosas, características de Tierra del Fuego.

paso san sebastian Para llegar desde Argentina, el camino siempre incluye un cruce marítimo por el Estrecho de Magallanes.

El complejo posee instalaciones de migraciones, control aduanero y servicios esenciales. Aunque no es uno de los pasos más transitados, sí es clave para el movimiento de residentes, trabajadores y turistas que recorren la región austral.

Su clima es extremo. Vientos fuertes, temperaturas bajas y cambios bruscos de clima son normales durante todo el año. Incluso en verano, las condiciones pueden volver el cruce desafiante.

Quienes llegan a San Sebastián, sin embargo, encuentran un entorno aislado y silencioso, con costas del Estrecho de Magallanes, estepas interminables, aves marinas y guanacos que suelen aparecer en los alrededores.

Características de este Paso Internacional