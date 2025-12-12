Renault vende el 0 KM más barato de Argentina en diciembre

El mercado automotor argentino nos da una sorpresa justo antes de que termine el año. Los números de patentamientos de noviembre, según ACARA, mostraron una baja: se vendieron 34.905 vehículos cero kilómetro, una caída del 33,2% respecto a octubre, y un 3,6% menos que en el mismo mes de 2024. Este informe nos recuerda que, a pesar de los altibajos, el Renault Kwid sigue siendo, por lejos, el auto más accesible del momento en Argentina y es clave para quienes buscan opciones realmente baratos en este diciembre.
Pero no todo son caídas, porque si miramos los once meses juntos, el acumulado muestra una suba interesante: se patentaron 587.666 unidades, un crecimiento del 49,7% comparado con 2024. Varios modelos de autos compiten duro en este segmento de los baratos, pero la marca francesa logró mantener la punta este diciembre.
El podio de los autos más accesibles: gana Renault
El modelo que se queda con el título del más económico de todo el país este diciembre es el Renault Kwid. Por un precio que arranca en los $26.510.000, este auto demuestra ser la opción de entrada para mucha gente que necesita un vehículo nuevo en Argentina. Mucha gente aprovecha estas listas para buscar los autos más baratos del mercado.
Justo detrás, el Hyundai HB20 aparece como un competidor muy fuerte, con un precio de $26.600.000. No se queda atrás el Fiat Mobi, que con un motor FIRE 1.0 8V ofrece una alternativa atractiva. Los autos de este segmento tienen precios que se mueven rápido en Argentina.
Más abajo en el listado encontramos al JMEV Easy y al Fiat Argo. Sus precios son $27.499.500 y $29.774.000, respectivamente. Las marcas saben que ofrecer modelos baratos es fundamental en el contexto actual de Argentina y más en este cierre de diciembre.
El listado continúa con el Chevrolet Onix a $30.430.900 y el Fiat Cronos a $30.467.000. Cierran la lista de los diez más baratos el Citroën C3, el Peugeot 208, y el Jac S2. Todos estos autos están por debajo de los $32.000.000, ofreciendo un abanico de posibilidades a los compradores de Argentina.
Las marcas que dominaron noviembre
En cuanto a las marcas que más vendieron en noviembre, no hay sorpresas en la cima. Volkswagen lideró el camino con 5.063 unidades entregadas, lo que confirma su gran presencia en Argentina. Los autos de esta marca siempre tienen mucha demanda.
Toyota se ubicó en el segundo puesto, registrando 4.474 vehículos patentados. Estas dos automotrices mantienen una pelea cabeza a cabeza, mientras otras buscan pisarles los talones. Fiat, con 3.654 unidades, se aseguró el tercer lugar de la lista.
Detrás de Fiat, Renault también mostró un buen desempeño en las ventas de diciembre, con 3.468 unidades. Ford cerró el top 5 con 3.183 patentamientos. Es un dato a considerar si buscamos un auto de una marca fuerte en Argentina.