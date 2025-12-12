Renault vende el 0 KM más barato de Argentina en diciembre

Justo detrás, el Hyundai HB20 aparece como un competidor muy fuerte, con un precio de $26.600.000. No se queda atrás el Fiat Mobi, que con un motor FIRE 1.0 8V ofrece una alternativa atractiva. Los autos de este segmento tienen precios que se mueven rápido en Argentina.

Más abajo en el listado encontramos al JMEV Easy y al Fiat Argo. Sus precios son $27.499.500 y $29.774.000, respectivamente. Las marcas saben que ofrecer modelos baratos es fundamental en el contexto actual de Argentina y más en este cierre de diciembre.

El listado continúa con el Chevrolet Onix a $30.430.900 y el Fiat Cronos a $30.467.000. Cierran la lista de los diez más baratos el Citroën C3, el Peugeot 208, y el Jac S2. Todos estos autos están por debajo de los $32.000.000, ofreciendo un abanico de posibilidades a los compradores de Argentina.

Las marcas que dominaron noviembre

hyundai hb20 Hyundai no se queda atrás en precio con el Hyundai HB20.

En cuanto a las marcas que más vendieron en noviembre, no hay sorpresas en la cima. Volkswagen lideró el camino con 5.063 unidades entregadas, lo que confirma su gran presencia en Argentina. Los autos de esta marca siempre tienen mucha demanda.

Toyota se ubicó en el segundo puesto, registrando 4.474 vehículos patentados. Estas dos automotrices mantienen una pelea cabeza a cabeza, mientras otras buscan pisarles los talones. Fiat, con 3.654 unidades, se aseguró el tercer lugar de la lista.

Detrás de Fiat, Renault también mostró un buen desempeño en las ventas de diciembre, con 3.468 unidades. Ford cerró el top 5 con 3.183 patentamientos. Es un dato a considerar si buscamos un auto de una marca fuerte en Argentina.