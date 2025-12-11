Las únicas provincias argentinas que carecen de Parques Nacionales

Mendoza es una de las provincias con más reservas naturales y paisajes emblemáticos de Argentina. Allí se encuentran, por ejemplo, el Aconcagua, la montaña más alta de América; el Cañón del Atuel, la reserva natural Bosques Telteca y la reserva natural Caverna de las Brujas y amplias zonas cordilleranas que forman parte de la Reserva de la Biósfera de la UNESCO.

Sin embargo, ninguna de estas áreas es oficialmente un parque nacional. Gran parte del territorio protegido ya está bajo jurisdicción provincial, y Mendoza ha optado históricamente por administrar sus propias reservas.

Existen proyectos para crear el Parque Nacional Aconcagua, pero no han avanzado por cuestiones políticas, económicas y de manejo turístico. La provincia prioriza un esquema de administración autónoma, sobre todo por los ingresos que genera el turismo en sus zonas naturales.

catamarca Solo dos provincias argentinas no cuentan con Parques Nacionales que preserven la flora y la fauna.

Catamarca, por otro lado, es una de las provincias más extensas y con mayor diversidad paisajística del país: volcanes, salares, lagunas alto andinas, vicuñas, flamencos y uno de los tramos más impactantes de la Puna argentina. A pesar de eso, no tiene un parque nacional reconocido por la Administración de Parques Nacionales. Las razones principales son que logísticamente, Catamarca posee territorios difíciles de acceder y requeriría gran inversión en infraestructura turística y conservación.

De hecho, según Inforama, si bien las razones son múltiples, lo más pesado es que hay desinterés, falta de gestión política y lobby empresarial vinculado al extractivismo.

Aunque actualmente, el país cuenta con 39 parques nacionales, distribuidos en casi todas las provincias. Esto vuelve aún más llamativo que Mendoza y Catamarca continúen fuera del mapa oficial de estas áreas protegidas.