Desafío matemático: ¿cuánto es (7 x 5 - 20) + (9 x 11)?

La regla de oro que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no respetarse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (7 x 5 - 20) + (9 x 11)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas.

a) (7 x 5 - 20) + (9 x 11)

b) (35 - 20) + (9 x 11)

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 15 + 99

d) Resultado final: 114

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

OObtener el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.