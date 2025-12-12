La conducción de la UCR quedó en manos de un intendente con apoyo de Provincias Unidas

La UCR eligió este viernes al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella (36), de Santa Fe, como nuevo presidente del Comité Nacional. Así, la conducción quedó en manos de la línea de los gobernadores que integran Provincias Unidas. Se trata del referente más joven en los 134 años del radicalismo.
En este contexto, el plenario eligió al intendente santafesino con 81 votos a favor.
El acuerdo fue impulsado por el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro y contó con el respaldo decisivo de Gustavo Valdés, quien inicialmente aparecía como posible postulante para suceder a Martín Lousteau y quien también se enfrentó al mendocino Alfredo Cornejo, quien precisamente no participó de este encuentro al igual que su par chaqueño Leandro Zdero. Ambos identificados como más cercanos al gobierno de Javier Milei. De hecho, fueron juntos en las elecciones de octubre.
La definición se dio en medio de un radicalismo dividido, que tiene poca representación parlamentaria luego de los últimos comicios legislativos.
Chiarella estará acompañado por Piera Fernández (secretaría General); Inés Brizuela y Doria (vicepresidencia 1°); Javier Bee Sellares (vice 2°) y María Inés Zigarán (vice 3°). También integran la mesa Daniel Kroneberger, Gabriela Valenzuela, Marcos Ressico, Danya Tavela, Ramón Mestre, Agustina Madariaga y Daniel Angelici. Representantes de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad completaron una asistencia amplia.
Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera
En su discurso, Chiarella agradeció el acompañamiento de los gobernadores y reivindicó su llegada como parte de un proceso de "diálogo" y "acuerdo".
Señaló que la UCR debe ofrecer una alternativa frente a la “grieta” y destacó la gestión de los 5 gobernadores y más de 500 intendentes radicales.
De cara a las elecciones presidenciales del 2027, planteó que el partido debe representar a los sectores productivos y favorecer condiciones para la inversión. “Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, afirmó el nuevo titular de la UCR nacional.