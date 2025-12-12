La conducción de la UCR quedó en manos de un intendente con apoyo de Provincias Unidas

Chiarella y Lousteau

La definición se dio en medio de un radicalismo dividido, que tiene poca representación parlamentaria luego de los últimos comicios legislativos.

Chiarella estará acompañado por Piera Fernández (secretaría General); Inés Brizuela y Doria (vicepresidencia 1°); Javier Bee Sellares (vice 2°) y María Inés Zigarán (vice 3°). También integran la mesa Daniel Kroneberger, Gabriela Valenzuela, Marcos Ressico, Danya Tavela, Ramón Mestre, Agustina Madariaga y Daniel Angelici. Representantes de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad completaron una asistencia amplia.

Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera

Chiarella 4 Los gobernadores de Provincias Unidas apoyaron a Leonel Chiarella como presidente de la UCR.

En su discurso, Chiarella agradeció el acompañamiento de los gobernadores y reivindicó su llegada como parte de un proceso de "diálogo" y "acuerdo".

Señaló que la UCR debe ofrecer una alternativa frente a la “grieta” y destacó la gestión de los 5 gobernadores y más de 500 intendentes radicales.

De cara a las elecciones presidenciales del 2027, planteó que el partido debe representar a los sectores productivos y favorecer condiciones para la inversión. “Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, afirmó el nuevo titular de la UCR nacional.