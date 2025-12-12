Un obrero de 75 años cayó del techo de una casa en Guaymallén y fue internado en el Hospital Central

Un hombre de 75 años fue internado este viernes en estado crítico después de sufrir una grave caída mientras trabajaba en el techo de una vivienda en Guaymallén.
El incidente ocurrió pasado el mediodía en la calle Cañadita Alegre.
La víctima, identificada como Santos Segundo, se encontraba colocando membrana en el techo de la casa cuando, por causas que aún se investigan, precipitó al vacío desde una altura aproximada de 4 metros.
Tras el suceso, equipos de emergencia asistieron al lugar y trasladaron de urgencia al trabajador hasta el Hospital Central, donde permanece en estado delicado.
Las autoridades policiales y judiciales se encuentran a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente laboral.