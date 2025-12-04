La Unión Cívica Radical (UCR) ya eligió candidatos a concejal para poner sobre la mesa en la negociación con aliados, de la que saldrán las listas que competirán en las elecciones del 22 de febrero en 6 municipios: Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, La Paz, Santa Rosa y San Rafael.
Elecciones 2026: el radicalismo ya tiene los nombres para pelear los Concejos en donde no gobierna
San Rafael y Maipú son dos de los municipios peronistas que la UCR tiene entre ceja y ceja. Las elecciones de febrero son clave de cara al 2027
Estos nombres serán ratificados por el Congreso de la UCR el próximo 13 de diciembre. Luego, hasta el 24 de diciembre, los partidos políticos tienen plazo para presentar las alianzas electorales y, hasta el 3 de enero del año que viene, plazo para oficializar los candidatos ante la Junta Electoral.
En las elecciones municipales de febrero se elegirán concejales para renovar la mitad de los Concejos Deliberantes de estos 6 municipios. En el único que el radicalismo tiene chances de jugar “casi de local” es en Luján, donde el oficialista Esteban Allasino (PRO) aparece abierto a conformar una alianza con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
La lista de candidatos de la UCR para jugar en las elecciones de Maipú
La Unión Cívica Radical Maipú confirmó su lista de unidad de cara al Congreso partidario del 13 de diciembre, con José Ortega a la cabeza. Lo siguen Magalí Bruno, Gabriel López, Sol Demanuelli, Pablo Pubill y Gisela Flores. Como suplentes asoman Sebastián Apoud, Vanesa Orellano y Pablo Calcagno.
“Los candidatos a concejales de dicha lista se integrarán, en alianza con La Libertad Avanza y demás partidos que se integren al frente, para competir en las elecciones generales del 22 de febrero del 2026”, anunció la UCR.
La UCR en San Rafael y las elecciones 2026 como trampolín para el 2027
El abogado Juan Pablo Vignoni encabezará la lista de candidatos a concejales de San Rafael que el radicalismo ratificará en su Congreso partidario. En segundo lugar aparece Romina Giraudo. La siguen Paula Pérez, José Reche, Rosana Cruz y Tomás Pavez Torres.
Como suplentes firmaron Noely Maggioni, Diego Silvestre y Mercedes Musa.
Con estos nombres, más los que sume La Libertad Avanza, el gobernador Alfredo Cornejo quiere pisar fuerte en San Rafael, tierra en la que los hermanos Félix son líderes hace 20 años.
Esta semana Cornejo pasó por el Sur, hizo un repaso de las obras que ha asumido con el Gobierno provincial en San Rafael y cuestionó la iniciativa de Omar Félix de darle una nueva carta orgánica al municipio para contar con autonomía municipal.
De hecho, en las elecciones de febrero, los votantes se encontrarán, además de con los candidatos a concejales de las distintas fuerzas, con candidatos a convencionales, que son los que definirán la nueva “constitución sanrafaelina”.
Radicales en las elecciones de Rivadavia
La UCR de Rivadavia definió como cabeza de la lista de unidad a Magalí Cozzari, mujer del riñón de Hernán Amat, uno de los principales opositores del intendente Ricardo Mansur, quien con raíces radicales formó su propio partido municipal Sembrar.
Segundo en la lista de concejales aparece Marcelo Gómez, seguido de Mario Bustos, Haydeé Quesada y Jona Villagrán. Suplentes son Leonela Márquez, Ariel Banella y Mariela Ledesma.
Los nombres de la UCR para la posible fusión con Allasino en Luján de Cuyo
En Luján de Cuyo, el primer nombre que aparece en la lista radical de candidatos a concejal es Gabriel Lima, padre de Flor Lima, la ex presidenta de la Juventud radical.
De haber alianza entre Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO oficialista de Esteban Allasino, la lista final de candidatos tendrá una buena mezcla de cara a las elecciones de febrero.
En principio, la semana que viene habría novedades respecto de la conformación de este probable frente.
Además de Lima, en la lista aparecen Viviana Balzarelli y Ezequiel Gentile.
En Luján de Cuyo, en las elecciones de febrero se elegirán 6 concejales.
Definiciones en el Este para las elecciones de febrero
La lista de candidatos a concejales propuesta por el radicalismo en La Paz está encabezada por Nelson Poroyán. Según pudo saber Diario UNO, lo siguen Norma Barroso, Jesús Quiroga y Rosa Acevedo.
En Santa Rosa, en tanto, habría dos listas de cara al congreso partidario que el radicalismo programó para el 13 de diciembre, en la previa de las definiciones de cara a las elecciones 2026.