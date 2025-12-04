Elecciones 2026: el radicalismo ya tiene los nombres para pelear los Concejos en donde no gobierna

Esteban Allasino junto a Cornejo y Natalio Mema "Le sugerí a Allasino que arregle con Cambia Mendoza", confesó Cobos en la antesala de lo que puede ser una gran alianza para las elecciones en Luján de Cuyo. Foto: Gobierno de Mendoza

La lista de candidatos de la UCR para jugar en las elecciones de Maipú

La Unión Cívica Radical Maipú confirmó su lista de unidad de cara al Congreso partidario del 13 de diciembre, con José Ortega a la cabeza. Lo siguen Magalí Bruno, Gabriel López, Sol Demanuelli, Pablo Pubill y Gisela Flores. Como suplentes asoman Sebastián Apoud, Vanesa Orellano y Pablo Calcagno.

“Los candidatos a concejales de dicha lista se integrarán, en alianza con La Libertad Avanza y demás partidos que se integren al frente, para competir en las elecciones generales del 22 de febrero del 2026”, anunció la UCR.

candidatos concejales maipu ucr Los candidatos de la UCR para las elecciones de concejales en Maipú, junto a referentes como Andrés Lombardi y Mauricio Pinti Clop.

La UCR en San Rafael y las elecciones 2026 como trampolín para el 2027

El abogado Juan Pablo Vignoni encabezará la lista de candidatos a concejales de San Rafael que el radicalismo ratificará en su Congreso partidario. En segundo lugar aparece Romina Giraudo. La siguen Paula Pérez, José Reche, Rosana Cruz y Tomás Pavez Torres.

Como suplentes firmaron Noely Maggioni, Diego Silvestre y Mercedes Musa.

Con estos nombres, más los que sume La Libertad Avanza, el gobernador Alfredo Cornejo quiere pisar fuerte en San Rafael, tierra en la que los hermanos Félix son líderes hace 20 años.

Esta semana Cornejo pasó por el Sur, hizo un repaso de las obras que ha asumido con el Gobierno provincial en San Rafael y cuestionó la iniciativa de Omar Félix de darle una nueva carta orgánica al municipio para contar con autonomía municipal.

De hecho, en las elecciones de febrero, los votantes se encontrarán, además de con los candidatos a concejales de las distintas fuerzas, con candidatos a convencionales, que son los que definirán la nueva “constitución sanrafaelina”.

Radicales en las elecciones de Rivadavia

La UCR de Rivadavia definió como cabeza de la lista de unidad a Magalí Cozzari, mujer del riñón de Hernán Amat, uno de los principales opositores del intendente Ricardo Mansur, quien con raíces radicales formó su propio partido municipal Sembrar.

Segundo en la lista de concejales aparece Marcelo Gómez, seguido de Mario Bustos, Haydeé Quesada y Jona Villagrán. Suplentes son Leonela Márquez, Ariel Banella y Mariela Ledesma.

candidatos concejales ucr rivadavia Rivadavia renueva 5 concejales en las elecciones de febrero del 2026.

Los nombres de la UCR para la posible fusión con Allasino en Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, el primer nombre que aparece en la lista radical de candidatos a concejal es Gabriel Lima, padre de Flor Lima, la ex presidenta de la Juventud radical.

De haber alianza entre Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO oficialista de Esteban Allasino, la lista final de candidatos tendrá una buena mezcla de cara a las elecciones de febrero.

En principio, la semana que viene habría novedades respecto de la conformación de este probable frente.

Además de Lima, en la lista aparecen Viviana Balzarelli y Ezequiel Gentile.

En Luján de Cuyo, en las elecciones de febrero se elegirán 6 concejales.

Definiciones en el Este para las elecciones de febrero

La lista de candidatos a concejales propuesta por el radicalismo en La Paz está encabezada por Nelson Poroyán. Según pudo saber Diario UNO, lo siguen Norma Barroso, Jesús Quiroga y Rosa Acevedo.

En Santa Rosa, en tanto, habría dos listas de cara al congreso partidario que el radicalismo programó para el 13 de diciembre, en la previa de las definiciones de cara a las elecciones 2026.