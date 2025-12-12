Inicio Ovación Hockey sobre patines Deportes
Uno por uno, los deportes de Mendoza que buscan campeón en el cierre del año

Con diciembre agotando sus últimos cartuchos, todavía hay deportes que no cierran su temporada. El repaso de los que definen campeón 2025.

Amadeo Inzirillo
El básquet, uno de los deportes que aún no cerró año.

Ya aparece Papá Noel y los adornos navideños en escena. Ya están las ofertas de Sidra y pan dulce. Sin embargo, hay deportes de Mendoza que todavía buscan campeón en sus diferentes categorías y ramas. Si bien hay varios que ya culminaron su temporada, aún quedan varios que están en la recta final. Acá, el repaso uno por uno.

Los deportes que ya terminaron

El 2025 ya quedó finiquitado para algunas disciplinas: futsal, hockey sobre césped y rugby ya terminaron. En rugby, Marista logró su tercer título en fila en el Torneo Regional, en futsal, Cementista (femenino) y Andes Talleres fueron los mejores del año, mientras que en hockey sobre césped, Los Tordos y Alemán ganaron los títulos de ambos semestres.

Andes Talleres y Cementista festejaron en futsal.

Básquet

El básquet tiene más adelantado el masculino, que coronó a Israelita Macabi en el Clausura y ahora jugará por el título anual ante Godoy Cruz:

  • Partido 1: Lunes 15/12 - 21:30h - Estadio: Salvador Bonanno
  • Partido 2: Jueves 18/12 - 21:30h - Estadio: Salvador Bonanno
  • Partido 3: Domingo 21/12 – A definir - Estadio: Salvador Bonanno

En femenino, todavía queda sentenciar el torneo Clausura, con Municipalidad de Maipú y General San Martín cara a cara por el título. Atenas, ganador del Apertura, aguarda rival.

Vóley

Coronados ganadores de Apertura y Clausura, ahora se vendrán las finales anuales en Andes Talleres para todas las categorías. En A1, Universidad de Cuyo jugará contra Regatas (sábado 16 hs), mientras que al término será el turno de los varones con Maipú ante Regatas.

Vóley va por sus finales anuales.

Hockey sobre patines

El año del hockey sobre patines tiene 3 certámenes: Apertura y Clausura ya terminaron y en el cierre de cada temporada se disputa el Mendocino, que encara su recta final para conocer a sus campeones (no hay final anual).

Impsa quiere seguir dominando la escena del hockey sobre patines.

Balonmano

Otra disciplina que adeuda campeón de Clausura. Definidas las semis, ya están los equipos que van por la medalla de oro, a jugarse, en principio, el domingo en Maipú: Municipalidad de Maipú vs Regatas (femenino) y Municipalidad de Maipú vs Tupungato (masculino), el menú de finales.

Tenis

En el marco del aniversario 113 del Andino Tenis Club, se disputa el torneo que cerrará el año y tiene acción para todas sus categorías. Las finales serán este sábado, para coronar a los mejores del certamen en individuales y dobles.

Boxeo

Nuevo festival en puerta para bajar la persiana del año. Esta noche se viene la quinta edición de "Cuna de campeones", que tendrá lugar en el Park Hyatt Mendoza. Turco Buonarrigo y Brisa Alfonzo saldrán a escena como lo más destacado de la velada.

