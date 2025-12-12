Uno por uno, los deportes de Mendoza que buscan campeón en el cierre del año

Partido 1: Lunes 15/12 - 21:30h - Estadio: Salvador Bonanno

Partido 2: Jueves 18/12 - 21:30h - Estadio: Salvador Bonanno

Partido 3: Domingo 21/12 – A definir - Estadio: Salvador Bonanno

En femenino, todavía queda sentenciar el torneo Clausura, con Municipalidad de Maipú y General San Martín cara a cara por el título. Atenas, ganador del Apertura, aguarda rival.

Vóley

Coronados ganadores de Apertura y Clausura, ahora se vendrán las finales anuales en Andes Talleres para todas las categorías. En A1, Universidad de Cuyo jugará contra Regatas (sábado 16 hs), mientras que al término será el turno de los varones con Maipú ante Regatas.

Voley (1) Vóley va por sus finales anuales.

Hockey sobre patines

El año del hockey sobre patines tiene 3 certámenes: Apertura y Clausura ya terminaron y en el cierre de cada temporada se disputa el Mendocino, que encara su recta final para conocer a sus campeones (no hay final anual).

yamila-nahim-impsa-hockey Impsa quiere seguir dominando la escena del hockey sobre patines. Foto: Asociación Mendocina de Patín

Balonmano

Otra disciplina que adeuda campeón de Clausura. Definidas las semis, ya están los equipos que van por la medalla de oro, a jugarse, en principio, el domingo en Maipú: Municipalidad de Maipú vs Regatas (femenino) y Municipalidad de Maipú vs Tupungato (masculino), el menú de finales.

Tenis

En el marco del aniversario 113 del Andino Tenis Club, se disputa el torneo que cerrará el año y tiene acción para todas sus categorías. Las finales serán este sábado, para coronar a los mejores del certamen en individuales y dobles.

Boxeo

Nuevo festival en puerta para bajar la persiana del año. Esta noche se viene la quinta edición de "Cuna de campeones", que tendrá lugar en el Park Hyatt Mendoza. Turco Buonarrigo y Brisa Alfonzo saldrán a escena como lo más destacado de la velada.