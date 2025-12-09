Futsal: háganle un lugar a Federico Pérez entre los grandes

futsal Federico Perez (1) Con la Selección de Mendoza ganó 6 Campeonatos Argentinos.

Con la camiseta de Andes Talleres logró torneo local, final anual, Copa Mendoza, División de Honor, Sudamericano de Clubes y Mundial de Clubes (como refuerzo de Jockey Club). A esas conquistas se suman seis vueltas olímpicas del Campeonato Argentino con la Borravino provincial y el Mundial que nuestro país consiguió en Misiones 2019. Top.

"Todos los títulos son importantes y tienen sus cosas pero el Mundial con la Selección argentina es único. Es un camino que hacemos todos los deportistas y poder lograrlo es todo. No hay nada más que ganar un Mundial representando a tu país", rememora, en modo elección, Federico Pérez, del certamen que ganó tras sus participaciones en Colombia 2011 y Bielorrusia 2015.

futsal Federico Perez (3) El Mundial de Misiones, el favorito de la lista de Federico Pérez.

Claro que detrás de todo deportista amateur está la vorágine de un alto rendimiento que te lleva puesto: estudio, trabajo y entrenamiento, combinando viajes, francos y licencias en el laburo y todo lo que hace de una logística algo complejo con lo que lidió en toda su carrera: "La familia y el club, en mi caso Andes Talleres, fueron fundamentales. El cuerpo sufre, los años pasan y gracias a ese apoyo es que uno puede seguir sosteniéndose en el tiempo".

Si bien el adiós está más cerca en el calendario, para Federico Pérez queda hilo en el carretel: "Voy a jugar un añito más. Hay un enorme trabajo en Andes Talleres, con Pablo Stahringer a la cabeza. Seguimos compitiendo y dando pelea, asique, mientras que cuerpo de, estaremos en el arco".

Más allá del tiempo que resista en el calendario, Federico Pérez ya tiene su lugar entre los grandes, no solo del futsal, sino del deporte mendocino. Cultor del perfil bajo puertas para afuera y un líder fundamental puertas para adentro, el arquero deja su huella en el epílogo de su carrera. A disfrutarlo mientras tanto.

Su llamativo título en el futsal mundial

Si bien su galería tiene todos los trofeos habidos y por haber, Federico Pérez suma uno más que nadie tiene: la Premier Futsal de La India. El arquero vivió una experiencia increíble por donde se la mire en 2016, compartiendo cancha con jugadores de la talla de Ronaldinho, Michel Salgado o Steve McManaman.

futsal Federico Perez (5) En La India jugó un llamativo torneo junto a Ronaldinho.

El gol que valió un título

En 2015, Andes Talleres volvió a ser el mejor equipo del país tras conseguir la División de Honor. En un Salvador Bonano a estallar, Federico Pérez destrabó la final con un bombazo desde mitad de cancha para ganarle a Magallanes de Ushuaia y lograr una nueva estrella para el Matador.