Andes Talleres venció a Jockey y es el campeón Anual de la categoría Premium de FEFUSA

Jockey Club tuvo dos inmejorables situaciones de la mano de Martín Cusa, su capitán y quien este lunes disputó su último partido con la camiseta de la institución con la que ganó todo. Primero llegó exigido y desde el suelo se encontró con la buena respuesta de Lautaro García. Luego, antes de los 10’, apareció por el segundo palo y su cabezazo dio en el palo.

De tanto insistir, a los 15', el Burrero amplió la ventaja. Gonzalo Montalto sacó una pelota increíble y salió rápido de contra. Franco Ahumada recibió en soledad, cruzó la mitad de cancha y habilitó a un Comandini que estaba mano a mano con el arquero del Matador. Recibió con la suela, pisó para adentro y definió arriba para desatar la locura de los presentes.

Andes Talleres intentó el descuento, pero la buena defensa de su rival y las grandes intervenciones del arquero no le permitieron acortar la diferencia.

Talleres lo emparejó en el complemento

Solo 16 segundos le bastaron a Andes Talleres para mostrar un importante cambio de actitud. El Matador sacó, la movió y descontó de la mano de Román Zúñiga, quien recibió en el segundo palo la asistencia de Santiago Martínez.

El dueño de casa fue una tromba y terminó materializando su supremacía a los 6'. Facundo Tejada sacó un lateral rápido y Martínez, en soledad, recibió de derecha y definió de zurda. Pese a la estirada de Montalto, la pelota terminó ingresando al arco.

Aunque Jockey contó con algunas aproximaciones, el complemento fue un monopolio de Andes Talleres. El local mereció más, tuvo dos tiros en los palos (ambos de Lucas Rodríguez) y estiró la definición al alargue.

La paridad se mantuvo y el campeón llegó por penales

Los diez minutos extras siguieron mostrando a un Matador superior, pero sin poder materializarlo en el marcador. La intensidad fue de mayor a menor y sobre el final, ambos parecieron estar conformes con llegar a la tanda de penales.

En esa instancia, el Matador se tomó revancha de lo ocurrido en el Arena Aconcagua y gritó campeón al imponerse 3-1 ante el Burrero. Zúñiga, Tejero y Rodríguez marcaron para el campeón y del lado del Jockey Lucero estrelló su remate en el palo y Díaz descontó.