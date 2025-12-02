Impsa: el club de barrio que habla adentro de una pista de hockey sobre patines

Impsa, el club digo, sigue siendo ese lugar de contención con sentido de pertenencia. Todos sus integrantes respiran el aire de un lugar que les pertenece, al margen de lo que digan los abogados de la causa al momento de la sentencia. Son ellos, los que van todos los días a entrenar, a jugar, a competir, radio pasillo al margen.

impsa-campeon-panamericano-sub19-hockey-1 Unión y sentido de pertenencia, eso es Impsa.

No hay mayor triunfo que ese, el de sentirse parte de un equipo, de un amor único, aunque las victorias también se dan en los resultados: Impsa cierra un 2025 soñado siendo campeón argentino y bicampeón mendocino en la categoría senior femenina (Apertura y Clausura) más el prestigioso título continental con la obtención del Panamericano Junior. En inferiores también hay copas para esa vitrina que sigue poblando porque este semestre logró la corona en Cadetes y Juvenil más Junior masculino.