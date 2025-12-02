Impsa: el club de barrio que habla adentro de una pista de hockey sobre patines

Las chicas que juegan vestidas de violeta en alguna pista de hockey sobre patines no entienden de términos legales. Los abogados, las audiencias o los jueces son palabras ajenas aunque las escuchan cada vez más seguido. Impsa, ese club de barrio que sigue de pie siendo ejemplo deportivo, responde con el idioma que mejor le sale.
Impsa, el club digo, sigue siendo ese lugar de contención con sentido de pertenencia. Todos sus integrantes respiran el aire de un lugar que les pertenece, al margen de lo que digan los abogados de la causa al momento de la sentencia. Son ellos, los que van todos los días a entrenar, a jugar, a competir, radio pasillo al margen.
No hay mayor triunfo que ese, el de sentirse parte de un equipo, de un amor único, aunque las victorias también se dan en los resultados: Impsa cierra un 2025 soñado siendo campeón argentino y bicampeón mendocino en la categoría senior femenina (Apertura y Clausura) más el prestigioso título continental con la obtención del Panamericano Junior. En inferiores también hay copas para esa vitrina que sigue poblando porque este semestre logró la corona en Cadetes y Juvenil más Junior masculino.
Con 3 jugadoras en la Selección argentina en primera (Yamila Nahim, Paula Zeballos y Micaela Escudero) más Morena Padilla en sub 19, el nivel de Impsa queda en evidencia día a día. Es, en definitiva, el enorme trabajo a largo plazo que lleva casi una década y que empieza a cosechar tanta siembra.
En paralelo hay una pelea legal por las tierras del club, pero como todos esos socios que solo quieren estar en su lugar en el mundo, de este lado también elegimos quedarnos con lo saludable: chicos en un lugar seguro y no en la calle, sentido de pertenencia y deporte en equipo. Siempre.