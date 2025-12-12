Inicio Ovación Hockey sobre césped Pro League
Pro League: Los Leones ganaron y Las Leonas cayeron ante Países Bajos

Los Leones vencieron a Pakistán y Las Leonas no pudieron con Países Bajos en una nueva jornada de la Pro League.

Por UNO
Los Leones vencieron a Pakistán y Las Leonas no pudieron con Países Bajos en una nueva jornada de la Pro League de hockey sobre césped que se llevó a cabo en Santiago del Estero.

En el primer partido del día, el seleccionado masculino consiguió su primera victoria en la competencia al batir por 3 a 2 a Pakistán con goles de Tomás Dómene, Nicolás Della Torre y Maico Casella.

Leones
Los dirigidos por Lucas Rey acumulan 5 puntos, se mantienen invictos en la Pro League y el próximo sábado 13 jugarán ante Países Bajos.

Luego, Las Leonas no pudieron repetir lo hecho en el debut ante Alemania y sufrieron una contundente derrota ante Países Bajos por 4 a 0 en un partido que debió suspenderse 4' antes del final por una fuerte tormenta.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará revancha el sábado 13 a las 21.30 ante las alemanas y el domingo 14 volverá a medirse con el poderoso equipo neerlandés.

La Pro League en Santiago del Estero

Martes 9 de diciembre

  • Países Bajos 5 - Pakistán 2 (Masc.)
  • Alemania 0 - Países Bajos 2 (Fem.)

Miércoles 10 de diciembre

  • Argentina 1 (4) - Países Bajos 1 (2) (Masc.)
  • Argentina 1 - Alemania (Fem.) 0

Jueves 11 de diciembre

  • Argentina 3 - Pakistán 2 (Masc.)
  • Argentina 0 - Países Bajos 4 (Fem.)

Viernes 12 de diciembre

  • 19 Pakistán vs. Países Bajos (Masc.) // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Países Bajos vs. Alemania (Fem.) // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

  • 18.55 Argentina vs. Países Bajos (Masc) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Argentina vs. Alemania (Fem) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

  • 18.55 Argentina vs. Pakistán (Masc.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 21.30 Argentina vs. Países Bajos (Fem.) // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

