Pro League: Los Leones ganaron y Las Leonas cayeron ante Países Bajos

Los Leones vencieron a Pakistán y Las Leonas no pudieron con Países Bajos en una nueva jornada de la Pro League de hockey sobre césped que se llevó a cabo en Santiago del Estero.
Los Leones vencieron a Pakistán y Las Leonas no pudieron con Países Bajos en una nueva jornada de la Pro League.
Los Leones vencieron a Pakistán y Las Leonas no pudieron con Países Bajos en una nueva jornada de la Pro League de hockey sobre césped que se llevó a cabo en Santiago del Estero.
En el primer partido del día, el seleccionado masculino consiguió su primera victoria en la competencia al batir por 3 a 2 a Pakistán con goles de Tomás Dómene, Nicolás Della Torre y Maico Casella.
Los dirigidos por Lucas Rey acumulan 5 puntos, se mantienen invictos en la Pro League y el próximo sábado 13 jugarán ante Países Bajos.
Luego, Las Leonas no pudieron repetir lo hecho en el debut ante Alemania y sufrieron una contundente derrota ante Países Bajos por 4 a 0 en un partido que debió suspenderse 4' antes del final por una fuerte tormenta.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará revancha el sábado 13 a las 21.30 ante las alemanas y el domingo 14 volverá a medirse con el poderoso equipo neerlandés.
Martes 9 de diciembre
Miércoles 10 de diciembre
Jueves 11 de diciembre
Viernes 12 de diciembre
Sábado 13 de diciembre
Domingo 14 de diciembre