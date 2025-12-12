Pro League: Los Leones ganaron y Las Leonas cayeron ante Países Bajos

En el primer partido del día, el seleccionado masculino consiguió su primera victoria en la competencia al batir por 3 a 2 a Pakistán con goles de Tomás Dómene, Nicolás Della Torre y Maico Casella.

Leones Los Leones batieron a Pakistán y siguen sumando en la Pro League.

Los dirigidos por Lucas Rey acumulan 5 puntos, se mantienen invictos en la Pro League y el próximo sábado 13 jugarán ante Países Bajos.