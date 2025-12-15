Inicio Ovación Fútbol River Plate
Inesperado: el jugador que volverá a River tras finalizar su préstamo en el exterior

Hay un jugador que debe volver a River y que no estaba en los planes del DT millonario, Marcelo Gallardo

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Un conocido jugador debe volver a River y que no estaba en los planes del DT millonario, Marcelo Gallardo. Se trata del defensor David Martínez, quien regresará al club al interrumpir su cesión a Olimpia de Paraguay.

Hay varios jugadores que volverán a River de sus respectivos préstamos, en enero de 2026, pero el defensor idejaría Olimpia de Paraguay (su cesión era hasta junio de 2026) y deberá regresar al club de Núñez, club dueño de su pase.

David Martínez viene de jugar en Olimpia de Paraguay.

El zurdo de 27 años no anduvo bien en el Decano (sucedió lo mismo en Inter Miami) y, ante la falta de minutos, se decidió de manera mutua entre las partes cortar de antemano el vínculo luego de apenas seis meses de estadía.

Los números de David Martínez en Olimpia

Martínez apenas disputó 11 partidos en Olimpia (10 como titular) y no convirtió goles, pero sobre todo no logró asentarse ni mostrar el nivel que esperaban en el gran club paraguayo.

Gallardo no quiere a David Martínez.

Sin embargo, aunque Martínez tiene contrato hasta diciembre de 2026, no está en los planes de Marcelo Gallardo para encarar la temporada 2026 y ya busca otros clubes donde poder jugar.

Otros jugadores que deben volver a River

Otros futbolistas que deben pegar la vuelta al Millo son Tomás Galván, Franco Alfonso, Daniel Zabala, Gonzalo Trindande, Elián Giménez, Tobías Leiva, Tiago Serrago, Tomás Castro Ponce, Tomás Nasif, Alexis González y Oswaldo Valencia.

