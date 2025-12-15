Inesperado: el jugador que volverá a River tras finalizar su préstamo en el exterior

Hay varios jugadores que volverán a River de sus respectivos préstamos, en enero de 2026, pero el defensor idejaría Olimpia de Paraguay (su cesión era hasta junio de 2026) y deberá regresar al club de Núñez, club dueño de su pase.

david-martinez-1 David Martínez viene de jugar en Olimpia de Paraguay.

El zurdo de 27 años no anduvo bien en el Decano (sucedió lo mismo en Inter Miami) y, ante la falta de minutos, se decidió de manera mutua entre las partes cortar de antemano el vínculo luego de apenas seis meses de estadía.