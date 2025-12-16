Argentina, el país más ganador del Premio Puskas

La segunda estatuilla para nuestro país llegó en la temporada 2024 de la mano de Alejandro Garnacho. El Bichito, campeón de la Copa América con la Selección argentina, convirtió de chilena para el triunfo del Manchester United ante Everton.
La tercera, y última por ahora, se dio este martes en la gala que tuvo lugar en Doha. Santiago Montiel fue galardonado por el tremendo golazo que le sirvió a Independiente para avanzar a los cuartos de final del torneo Apertura.
Llamativamente, y pese a ser el jugador con más nominaciones (siete en total), Lionel Messi nunca pudo ganar el Premio Puskas. De hecho es el único trofeo individual que no descansa en sus vitrinas.
Embed - ¡MONTIEL HIZO EL GOL DEL CAMPEONATO Y EL ROJO VA POR BOCA! Independiente 1-0 Indepte Rivadavia
Todos los ganadores del Premio Puskas
- 2025 - Santiago Montiel (Argentina)
- 2024 - Alejandro Garnacho (Argentina)
- 2023 - Guilherme Madruga (Brasil)
- 2022 - Marcin Oleksy (Polonia)
- 2021 - Erik Lamela (Argentina)
- 2020 - Son Heung-min (Corea del Sur)
- 2019 - Dániel Zsóri (Rumania/Hungría)
- 2018 - Mohamed Salah (Egipto)
- 2017 - Olivier Giroud (Francia)
- 2016 - Mohd Faiz Subri (Malasia)
- 2015 - Wendell Lira (Brasil)
- 2014 - James Rodríguez (Colombia)
- 2013 - Zlatan Ibrahimovi (Suecia)
- 2012 - Miroslav Stoch (Eslovaquia
- 2011 - Neymar (Brasil)
- 2010 - Hamit Altntop (Turquía)
- 2009 - Cristiano Ronaldo (Portugal)