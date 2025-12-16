Inicio Ovación Fútbol Premio Puskas
Fútbol

Argentina, el país más ganador del Premio Puskas

Santiago Montiel, jugador de Independiente, se quedó con el Premio Puskas otorgado por FIFA y se convirtió en el tercer argentino en ser galardonado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

El fútbol argentino vivió un nuevo momento de gloria a nivel mundial. El jugador de Independiente, Santiago Montiel, se coronó como el ganador del Premio Puskas de la FIFA 2025 por el mejor gol de la temporada: una espectacular chilena desde afuera del área ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El reconocimiento al hombre del Rojo, anunciado durante la gala de los Premios The Best, no solo celebra la gran pirueta que ensayó en un partido de eliminación directa, sino que también posiciona a la Argentina como el país más galardonado (igualando a Brasil, que también tiene tres).

montiel 1

La racha de Argentina en el Premio Puskas

De las cinco últimas ediciones de los Premios The Best de la FIFA, en tres de ellas fue un argentino quien se quedó con el Puskas. La racha comenzó en 2021, cuando Erik Lamela fue galardonado por su gol de rabona vistiendo la camiseta del Tottenham.

La segunda estatuilla para nuestro país llegó en la temporada 2024 de la mano de Alejandro Garnacho. El Bichito, campeón de la Copa América con la Selección argentina, convirtió de chilena para el triunfo del Manchester United ante Everton.

La tercera, y última por ahora, se dio este martes en la gala que tuvo lugar en Doha. Santiago Montiel fue galardonado por el tremendo golazo que le sirvió a Independiente para avanzar a los cuartos de final del torneo Apertura.

Llamativamente, y pese a ser el jugador con más nominaciones (siete en total), Lionel Messi nunca pudo ganar el Premio Puskas. De hecho es el único trofeo individual que no descansa en sus vitrinas.

Embed - ¡MONTIEL HIZO EL GOL DEL CAMPEONATO Y EL ROJO VA POR BOCA! Independiente 1-0 Indepte Rivadavia

Todos los ganadores del Premio Puskas

  • 2025 - Santiago Montiel (Argentina)
  • 2024 - Alejandro Garnacho (Argentina)
  • 2023 - Guilherme Madruga (Brasil)
  • 2022 - Marcin Oleksy (Polonia)
  • 2021 - Erik Lamela (Argentina)
  • 2020 - Son Heung-min (Corea del Sur)
  • 2019 - Dániel Zsóri (Rumania/Hungría)
  • 2018 - Mohamed Salah (Egipto)
  • 2017 - Olivier Giroud (Francia)
  • 2016 - Mohd Faiz Subri (Malasia)
  • 2015 - Wendell Lira (Brasil)
  • 2014 - James Rodríguez (Colombia)
  • 2013 - Zlatan Ibrahimovi (Suecia)
  • 2012 - Miroslav Stoch (Eslovaquia
  • 2011 - Neymar (Brasil)
  • 2010 - Hamit Altntop (Turquía)
  • 2009 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas