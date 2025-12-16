Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Mejor del año

El golazo que sufrió Independiente Rivadavia y ganó el Premio Puskas de la FIFA

FIFA condecoró un tanto a Independiente Rivadavia como el mejor de la temporada en los premios The Best.

Por UNO
Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

Santiago Montiel ganó el premio Pukas por su gol a Independiente Rivadavia.

La FIFA celebró una nueva edición de los Premios The Best. Separada ya de France Football que continúa con su histórico Balón de Oro en paralelo, el máximo ente del fútbol internacional distinguió a los mejores en diferentes categorías en la ceremonia realizada en Doha, Qatar este martes.

Independiente Rivadavia, de alguna manera, está relacionado con el Premio Puskas por un gol que sufrió en el torneo Apertura. En los octavos de final del primer certamen del año, Santiago Montiel marcó un tanto de otro partido que le dio el triunfo del Rojo de Avellaneda ante la Lepra.

montiel 1
Santiago Montiel marc&oacute; el mejor gol del a&ntilde;o ante Independiente Rivadavia.

Santiago Montiel marcó el mejor gol del año ante Independiente Rivadavia.

La jugada tuvo algo de polémica y fue discutida en su momento porque hay infracción del delantero del Rojo sobre Sebastián Villa, justo en la antesala de la definición que quebró el resultado. Después, sí, la pirueta de chilena del punta se robó todas las miradas y captó la atención de los votantes.

El ex entrenador del Arsenal de Inglaterra, Arsene Wenger, fue el encargado de comunicarlo: "Hola, soy Santiago Montiel. Quería agradecerle a todos los que votaron, al club, a los hinchas de Independiente de Avellaneda y a las leyendas del fútbol", dijo el delantero en un video que se publicó de parte de FIFA.

El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas

Embed - ¡MONTIEL HIZO EL GOL DEL CAMPEONATO Y EL ROJO VA POR BOCA! Independiente 1-0 Indepte Rivadavia

Otros dos argentinos estaban nominados por la FIFA

En la nómina de 11 goles postulados al Premio Puskas había otro marcado por un argentino y fue Pedro De la Vega quien marcó para Seattle Sounders de Estados Unidos contra Cruz Azul de México el 31 de julio en la Leagues Cup.

Además, para el Premio Marta, al mejor gol del año en el fútbol femenino, fue nominada la argentina Kishi Núñez por un tanto marcado en la Selección argentina ante Costa Rica por el Mundial Femenino Sub 20.

La ganadora en este caso fue la mexicana Lizbeth Ovalle, de Tigres.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas