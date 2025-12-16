El golazo que sufrió Independiente Rivadavia y ganó el Premio Puskas de la FIFA

El ex entrenador del Arsenal de Inglaterra, Arsene Wenger, fue el encargado de comunicarlo: "Hola, soy Santiago Montiel. Quería agradecerle a todos los que votaron, al club, a los hinchas de Independiente de Avellaneda y a las leyendas del fútbol", dijo el delantero en un video que se publicó de parte de FIFA.

El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas

Embed - ¡MONTIEL HIZO EL GOL DEL CAMPEONATO Y EL ROJO VA POR BOCA! Independiente 1-0 Indepte Rivadavia

Otros dos argentinos estaban nominados por la FIFA

En la nómina de 11 goles postulados al Premio Puskas había otro marcado por un argentino y fue Pedro De la Vega quien marcó para Seattle Sounders de Estados Unidos contra Cruz Azul de México el 31 de julio en la Leagues Cup.

Además, para el Premio Marta, al mejor gol del año en el fútbol femenino, fue nominada la argentina Kishi Núñez por un tanto marcado en la Selección argentina ante Costa Rica por el Mundial Femenino Sub 20.

La ganadora en este caso fue la mexicana Lizbeth Ovalle, de Tigres.