Tadeo Marchiori: el mendocino que ascendió con Atlético Rafaela a la Primera Nacional

El extremo mendocino Tadeo Marchiori logró el ascenso a la Primera Nacional con Atlético Rafaela, que le ganó la final a San Martín de Formosa por el segundo ascenso a la Primera División. El ex delantero del Lobo mendocino llegó a la Crema en enero de este año y disputó un total de 27 partidos y marcó 4 goles.-
Tadeo, el hermano de Tomás, arquero de Vélez habló con Ovación." Siento mucha felicidad por ser parte de este ascenso, Atlético Rafaela es un club muy lindo. La gente nos apoyó todo el año y pudimos darle la alegría con el ascenso y poder volver a la Primera Nacional", reveló en la entrevista que le concedió a Ovación.
"En lo personal estoy muy contento por el ascenso, es algo muy especial haber quedado en la historia del club. Recibí el mensaje de la familia, incluido mi hermano Tomás", contó Tadeo, el jugador que se inició enGimnasia y Esgrima, y que también jugó en Huracán Las Heras, y Sacachispas de la B Metropolitana.
"Me tocó jugar bastante, pude tener la continuidad que estaba buscando. Es un club muy lindo que se merece estar en otra categoría", afirmó Tadeo Marchiori.
"Fue especial haber ascendido en nuestra cancha con nuestra gente. Mi contrato en el club finaliza el 31 de diciembre", aseguró Tadeo Marchiori.
Sobre el ascenso de Gimnasia y Esgrima
Tadeo Marchiori jugó en Gimnasia y Esgrimade Mendoza y es hincha del blanquinegro. El delantero se refirió al ascenso a Primera División del Lobo y comentó: "Fue algo especial es el club donde soy hincha junto a mi familia, tengo muchos amigos, gente que quiero mucho, por el presidente Fernando Porretta que viene trabajando muy bien".