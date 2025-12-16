Tadeo Marchiori: el mendocino que ascendió con Atlético Rafaela a la Primera Nacional

"Me tocó jugar bastante, pude tener la continuidad que estaba buscando. Es un club muy lindo que se merece estar en otra categoría", afirmó Tadeo Marchiori. "Me tocó jugar bastante, pude tener la continuidad que estaba buscando. Es un club muy lindo que se merece estar en otra categoría", afirmó Tadeo Marchiori.

los hermano marchiori. Tadeo y Tomás Marchiori cuando jugaron en Gimnasia y Esgrima.

"Fue especial haber ascendido en nuestra cancha con nuestra gente. Mi contrato en el club finaliza el 31 de diciembre", aseguró Tadeo Marchiori.

Tadeo Marchiori uno.

Sobre el ascenso de Gimnasia y Esgrima

Tadeo Marchiori jugó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza y es hincha del blanquinegro. El delantero se refirió al ascenso a Primera División del Lobo y comentó: "Fue algo especial es el club donde soy hincha junto a mi familia, tengo muchos amigos, gente que quiero mucho, por el presidente Fernando Porretta que viene trabajando muy bien".