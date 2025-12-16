Inicio Ovación Fútbol Premio The Best
La FIFA reveló el once ideal de The Best 2025 que no incluyó jugadores argentinos

El once ideal de los Premios The Best tiene una clara supremacía del PSG, ya que el equipo francés aportó seis jugadores

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina quedó fuera del Premio The Best.

La FIFA entregó el Premio The Best edición 2025 en los que el máximo organismo del fútbol mundial distingue a los mejores del año. Las categorías destacan tanto al fútbol masculino como al femenino y surgió una gran expectativa con respecto a cuáles jugadores argentinos integrarían el once ideal, algo que finalmente no sucedió.

La novedad cayó como un balde de agua fría porque la Selección argentina lideró el ranking FIFA gran parte del año y, como si fuera poco, sus jugadores son protagonistas de las ligas más importantes del mundo.

The Best
Se entregaron el Premio The Best de la FIFA.

El once ideal elegido por la FIFA en los The Best 2025

  • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia).
  • Nuno Mendes (PSG - Portugal).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos).
  • Willian Pacho (PSG - Ecuador).
  • Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)-
  • Pedri (Barcelona - España).
  • Vitinha (PSG - Portugal).
  • Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).
  • Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra).
  • Lamine Yamal (Barcelona - España).
  • Ousmane Dembélé (PSG - Francia).

La lista está compuesta por seis jugadores del PSG (aunque Donnarumma ahora defiende los colores del Manchester City), dos del Barcelona y el Liverpool, Real Madrid y Chelsea sumaron a un player cada uno. Además, la FIFA decidió que el entrenador elegido sea Luis Enrique, quien también es el técnico del PSG.

La única distinción que recibió un argentino fue Santiago Montiel por el gol que le convirtió a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura que se transformó en el premio Puskas.

Once ideal Premio The Best
Durante la ma&ntilde;ana del martes se entreg&oacute; el Premio The Best.

La lista completa de los Premios The Best

  • Mejor jugador: Ousmane Dembélé - PSG.
  • Mejor jugadora: Aitana Bonmatí - Barcelona y Selección de España.
  • Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma - PSG, ahora en Manchester City.
  • Mejor arquera: Hannah Hampton - Chelsea y Selección de Inglaterra.
  • Mejor entrenador: Luis Enrique - PSG.
  • Mejor entrenadora: Sarina Weigman - Selección de Inglaterra.
  • Gol del año (Puskas): Santiago Montiel en Independiente vs. Independiente Rivadavia.
  • Gol del año, femenino (Marta): Lizbeth Ovalle en Tigres vs. Chivas de Guadalajara.
  • Hincha del año: aficionados del Zakho SC de Irak.
  • Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg de Alemania.
  • FIFA Best XI: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jode Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
  • FIFA Best XI Femenino: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.

