La FIFA reveló el once ideal de The Best 2025 que no incluyó jugadores argentinos

La FIFA entregó el Premio The Best edición 2025 en los que el máximo organismo del fútbol mundial distingue a los mejores del año. Las categorías destacan tanto al fútbol masculino como al femenino y surgió una gran expectativa con respecto a cuáles jugadores argentinos integrarían el once ideal, algo que finalmente no sucedió.
La novedad cayó como un balde de agua fría porque la Selección argentina lideró el ranking FIFA gran parte del año y, como si fuera poco, sus jugadores son protagonistas de las ligas más importantes del mundo.
El once ideal elegido por la FIFA en los The Best 2025
Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia).
Nuno Mendes (PSG - Portugal).
Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos).
Willian Pacho (PSG - Ecuador).
Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)-
Pedri (Barcelona - España).
Vitinha (PSG - Portugal).
Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).
Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra).
Lamine Yamal (Barcelona - España).
Ousmane Dembélé (PSG - Francia).
La lista está compuesta por seis jugadores del PSG (aunque Donnarumma ahora defiende los colores del Manchester City), dos del Barcelona y el Liverpool, Real Madrid y Chelsea sumaron a un player cada uno. Además, la FIFA decidió que el entrenador elegido sea Luis Enrique, quien también es el técnico del PSG.