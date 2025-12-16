La FIFA reveló el once ideal de The Best 2025 que no incluyó jugadores argentinos

La novedad cayó como un balde de agua fría porque la Selección argentina lideró el ranking FIFA gran parte del año y, como si fuera poco, sus jugadores son protagonistas de las ligas más importantes del mundo.

The Best Se entregaron el Premio The Best de la FIFA.

El once ideal elegido por la FIFA en los The Best 2025

Gianluigi Donnarumma ( PSG /Manchester City - Italia).

/Manchester City - Italia). Nuno Mendes (PSG - Portugal).

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos).

Willian Pacho (PSG - Ecuador).

Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)-

Pedri (Barcelona - España).

Vitinha (PSG - Portugal).

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra).

Lamine Yamal (Barcelona - España).

Ousmane Dembélé (PSG - Francia).

La lista está compuesta por seis jugadores del PSG (aunque Donnarumma ahora defiende los colores del Manchester City), dos del Barcelona y el Liverpool, Real Madrid y Chelsea sumaron a un player cada uno. Además, la FIFA decidió que el entrenador elegido sea Luis Enrique, quien también es el técnico del PSG.