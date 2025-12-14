Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Está en el podio

La posición que ocupó Colapinto entre los peores pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó entre los peores ubicaciónes de un ranking que nadie quiere liderar y el informe explica las razones

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto tendrá la posibilidad de revertir la situación en 2026.

Franco Colapinto tendrá la posibilidad de revertir la situación en 2026.

La temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tuvo aspectos positivos y negativos: entre los primeros se destaca que logró la ansiada titularidad para 2026; entre los segundos, la lista es extensa, ya que debió correr con un auto sin potencia y los malos resultados fueron una constante.

En medio de los análisis de que realizan a fin de año el prestigioso medio The Race armó un informe sobre cuáles fueron los peores pilotos de la Máxima donde detalla las razones por las cuales cada conductor fue asignado a determinado puesto y, aunque no fue una sorpresa, el argentino ingresó al podio.

Franco Colapinto
Franco Colapinto no tuvo un gran a&ntilde;o en la F&oacute;rmula 1.

Franco Colapinto no tuvo un gran año en la Fórmula 1.

La posición que ocupó Colapinto entre los peores pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó en el segundo puesto en un ranking que nadie quiere liderar, solo por detrás de Jack Doohan, el piloto al que el argentino reemplazó en Alpine justamente por sus malos resultados.

El informe explica: "Los criterios abarcan todos los aspectos del juego de un piloto: velocidad en la clasificación, ritmo en carrera, número de errores, ejecución, consistencia, contribución integral al equipo y mucho más. Todo esto se considera en el contexto de la calidad de la máquina".

"Su entrada tardía en acción después de seis carreras, un Alpine complicado y poco competitivo y los largos meses en los que su futuro era incierto hicieron que la temporada fuera dolorosamente dura para Colapinto", detalla el artículo de The Race.

Además, el piloto argentino nunca logró ingresar a la zona de puntuación: "No logró puntuar y tuvo dificultades en su primera tanda de carreras tras un accidente innecesario en la Q1 en su primera salida en Imola. Sin embargo, a partir de la 14.ª carrera de la temporada en Hungría, progresó considerablemente y, ocasionalmente, se mantuvo a la par con su compañero de equipo Gasly en cuanto a ritmo, aunque terminó la temporada con una diferencia media de tres décimas de segundo".

Para finalizar, agregaron: "Sin embargo, tras el accidente de Colapinto en Brasil, sus problemas previos con la combinación de frenado y entrada en curva lo frenaron. Pero esto al menos sentó las bases para 2026".

colapinto-1
Franco Colapinto se prepara para la pr&oacute;xima temporada donde el A525 quedar&aacute; en el olvido.

Franco Colapinto se prepara para la próxima temporada donde el A525 quedará en el olvido.

El ranking de los peores pilotos donde Colapinto quedó segundo

  1. Jack Doohan.
  2. Franco Colapinto.
  3. Yuki Tsunoda.
  4. Lance Stroll.
  5. Liam Lawson.
  6. Esteban Ocon.
  7. Gabriel Bortoleto.
  8. Lewis Hamilton.
  9. Nico Hulkenberg.
  10. Kimi Antonelli.
  11. Ollie Bearman.
  12. Pierre Gasly.
  13. Alex Albon.
  14. Carlos Sainz.
  15. Isack Hadjar.
  16. Fernando Alonso.
  17. Oscar Piastri.
  18. Lando Norris.
  19. Charles Leclerc.
  20. George Russell.
  21. Max Verstappen.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas