La posición que ocupó Colapinto entre los peores pilotos de la Fórmula 1

El informe explica: "Los criterios abarcan todos los aspectos del juego de un piloto: velocidad en la clasificación, ritmo en carrera, número de errores, ejecución, consistencia, contribución integral al equipo y mucho más. Todo esto se considera en el contexto de la calidad de la máquina".

"Su entrada tardía en acción después de seis carreras, un Alpine complicado y poco competitivo y los largos meses en los que su futuro era incierto hicieron que la temporada fuera dolorosamente dura para Colapinto", detalla el artículo de The Race.

Además, el piloto argentino nunca logró ingresar a la zona de puntuación: "No logró puntuar y tuvo dificultades en su primera tanda de carreras tras un accidente innecesario en la Q1 en su primera salida en Imola. Sin embargo, a partir de la 14.ª carrera de la temporada en Hungría, progresó considerablemente y, ocasionalmente, se mantuvo a la par con su compañero de equipo Gasly en cuanto a ritmo, aunque terminó la temporada con una diferencia media de tres décimas de segundo".

Para finalizar, agregaron: "Sin embargo, tras el accidente de Colapinto en Brasil, sus problemas previos con la combinación de frenado y entrada en curva lo frenaron. Pero esto al menos sentó las bases para 2026".

colapinto-1 Franco Colapinto se prepara para la próxima temporada donde el A525 quedará en el olvido.

El ranking de los peores pilotos donde Colapinto quedó segundo