Ousmane Dembelé y Luis Enrique, los máximos ganadores en los Premios The Best de la FIFA 2025

Los ganadores de los premios The Best de la FIFA se dieron a conocer este martes ya que en primer término se anunciaron a través de las redes sociales los premios a la mejor afición, los arqueros y los goles, así como el premio Fair Play.

En la previa de la Copa Intercontinental de la FIFA que disputarán PSG y Flamengo, los mejores jugadores y entrenadores del 2025 fueron galardonados en la cena de gala de la FIFA realizada en el Katara Hall del hotel Fairmont de Doha.

En la ceremonia que tuvo como conductor al ex futbolista italiano Alessandro Del Piero se dio a conocer el once ideal del 2025 que está integrado por Donnaruma, Achraf Hakimi, el ecuatoriano Willian Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Pedri, Vitinha, Lamine Yamal y Dembelé.

Chiqui Tapia en los Premios The Best de la FIFA

La cena reunió a unos 800 invitados, incluido el presidente de la AFA Chiqui Tapia, quien compartió una foto en sus redes sociales junto a los mandatarios de la FIFA y la Conmebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez.

Tapia fifa

"Gracias por el apoyo" manifestó Tapia cuya gestión ha sido foco de muchas críticas y versiones que lo vinculan a negociados y lavado de dinero.

Los ganadores de los Premios The Best de la FIFA 2025