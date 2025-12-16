Ousmane Dembelé y Luis Enrique, los máximos ganadores en los Premios The Best de la FIFA 2025

Ousmane Dembelé y Luis Enrique, goleador y DT campeones de Europa con el PSG, fueron galardonados en los Premios The Best de la FIFA como mejor jugador y mejor entrenador del 2025.
El francés Dembelé, ganador del Balón de Oro, y el DT español (ausente en la gala) fueron distinguidos junto a la española Aitana Bonmati y Sarina Wiegman como mejor jugadora y mejor entrenadora.
Otro integrante del PSG, campeón de la Champions y finalista del Mundial de Clubes, que fue premiado es el arquero italiano Gianluigi Donnarumma quien fue transferido al Manchester City.
Los ganadores de los premios The Best de la FIFA se dieron a conocer este martes ya que en primer término se anunciaron a través de las redes sociales los premios a la mejor afición, los arqueros y los goles, así como el premio Fair Play.
En la previa de la Copa Intercontinental de la FIFA que disputarán PSG y Flamengo, los mejores jugadores y entrenadores del 2025 fueron galardonados en la cena de gala de la FIFA realizada en el Katara Hall del hotel Fairmont de Doha.
En la ceremonia que tuvo como conductor al ex futbolista italiano Alessandro Del Piero se dio a conocer el once ideal del 2025 que está integrado por Donnaruma, Achraf Hakimi, el ecuatoriano Willian Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Pedri, Vitinha, Lamine Yamal y Dembelé.
La cena reunió a unos 800 invitados, incluido el presidente de la AFA Chiqui Tapia, quien compartió una foto en sus redes sociales junto a los mandatarios de la FIFA y la Conmebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez.
"Gracias por el apoyo" manifestó Tapia cuya gestión ha sido foco de muchas críticas y versiones que lo vinculan a negociados y lavado de dinero.