Mauricio Macri apuntó contra la gestión de Riquelme en Boca: "Se cree más importante..."

Riquelme no es la única figura a la que se ha enfrentado Macri y fue él mismo quien recordó que tuvo conflictos con Carlos Fernando Navarro Montoya, Carlos Mac Allister, Fernando Gamboa y Alberto Márcico, entre otros, a quienes tuvo que enfrentarlos y explicarles que eran "empleados de Boca".

"Ellos creían que eran los dueños de Boca porque había estado este personaje incorregible de (Carlos) Heller, banquero y comunista, una cosa rarísima. Entonces les había metido en la cabeza que eran socios de Boca", narró el ex presidente.

"Les hacía el cuento de que les dividía la mitad de los premios y después les hacía la cuenta mal", contextualizó; y agregó que él prefirió manejarse con viáticos a la hora de disputar partidos amistosos.

También se refirió a la posible llegada de Diego Maradona como técnico del Xeneize y asumió que el fue el máximo responsable de que no se llevara a cabo: "Te enemistás con un montón de gente de por vida, por lo cual es apasionante. Porque, digamos, vas contra una lógica. Era obvio que Maradona en el estado que estaba no podía ser el técnico de Boca, pero nadie se animaba a decirle que no. Fue un momento difícil para mí".

Riquelme - Macri - Presentación Riquelme, Macri y el Topo Gigio: emblemas del Boca ganador.

Mauricio Macri vs Juan Román Riquelme: un duelo en Boca de nunca acabar

Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007 y uno de sus jugadores más exitosos fue Juan Román Riquelme, sin embargo su relación se fue debilitando con el tiempo hasta, finalmente, se rompió por completo.

Mientras que el ex presidente de la Nación acusa al exfutbolista de personalizar el poder, de dividir al club tanto en su etapa como jugador como en su rol como dirigente y de creerse "más importante que Boca", el ex 10 sostiene que Macri utilizó al club con fines políticos, lo convirtió en una empresa y no respeta la identidad del hincha, entre otras acusaciones.

Los enfrentamientos verbales se trasladaron a las urnas aunque Riquelme en 2014 (ya retirado) apoyó la gestión de Daniel Angelici, pero al tiempo se alineó a la vereda opuesta al macrismo. Ya en 2019, cuando el ex jugador regresó como dirigente, se transformó en el principal antagonista del macrismo en el club.