Qué posición ocupan River y Boca en el ranking de Conmebol para la temporada 2026

No obstante, Racing recibió una gran noticia y es que pasó a integrar el prestigioso top 10 de la lista. La Academia pasó de ocupar el duodécimo puesto al noveno tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, y salir campeón de la Sudamericana 2024.

En tanto, Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura, se ubicó 18, mientras que Lanús, ganador de la Sudamericana, alcanzó la vigésimo primera plaza y Vélez se situó en la vigésimo sexta.

El top 30 del ranking de Conmebol

ranking conmebol

6 equipos argentinos y 12 brasileños en el Top 30

De esta manera, son 6 los representantes argentinos que se encuentran dentro de los 30 primeros puestos del ranking publicado por el ente regulador del fútbol sudamericano. En tanto, son 12 los equipos brasileños que se encuentran dentro de dicha nómina, mostrando una clara superioridad.

El criterio para determinar las ubicaciones en el ranking de Conmebol