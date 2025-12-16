¿Qué grupo puede tocarle a Independiente Rivadavia en Copa Libertadores?

Del otro lado de las posibilidades, también puede marcarle el sorteo rivales de más jerarquía o renombre a nivel internacional. Una posible zona de la muerte podría ser con Flamengo de Brasil (actual campeón), Bolívar de Bolivia y Universidad de Chile o Independiente Santa Fe. Otra combinación podría incluir a Liga de Quito de Ecuador, Cruzeiro o Corinthians de Brasil e Independiente Santa Fe (campeón de Colombia).
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?
Este jueves 18, a las 12, la Conmebol sorteará las Etapas Preliminares de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Mientras que la fase de grupos, inicialmente, se va a sortear en la semana del 18 de marzo En total, serán 47 los clasificados: de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.