¿Qué grupo puede tocarle a Independiente Rivadavia en Copa Libertadores?

Independiente Rivadavia integrará el bombo 4 de la Copa Libertadores, lugar en el que también estará Platense. El único elenco argentino en el bombo 1 es Boca Juniors, mientras que Estudiantes de La Plata y Lanús están en el 2 y Rosario Central quedó emparejado en el bombo número 3 (Argentinos Juniors jugará Repechaje).

BOMBO Así están los bombos de la Copa Libertadores.

Imposibilitado de compartir grupo con otro equipo argentino, Independiente Rivadavia podría tener una zona más positiva, por ejemplo, con Nacional de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Cusco de Perú o Deportivo La Guaira de Venezuela.