Sueño continental

¿Qué grupo puede tocarle a Independiente Rivadavia en Copa Libertadores?

Conocidos los bombos, analizamos las posibilidades de rivales de Independiente Rivadavia en el esperado estreno de Copa Libertadores.

Por UNO
Independiente Rivadavia jugará por primera vez la Copa Libertadores.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Independiente Rivadavia tendrá un fuerte motivo para brindar en el cierre de este 2025. La temporada ha sido histórica para la Lepra tras la obtención de la Copa Argentina, título que lo habilitó para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. A la espera del sorteo, acá la posible zona de la muerte y de la vida que puede marcarle el bolillero.

Independiente Rivadavia integrará el bombo 4 de la Copa Libertadores, lugar en el que también estará Platense. El único elenco argentino en el bombo 1 es Boca Juniors, mientras que Estudiantes de La Plata y Lanús están en el 2 y Rosario Central quedó emparejado en el bombo número 3 (Argentinos Juniors jugará Repechaje).

BOMBO
Así están los bombos de la Copa Libertadores.

Imposibilitado de compartir grupo con otro equipo argentino, Independiente Rivadavia podría tener una zona más positiva, por ejemplo, con Nacional de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Cusco de Perú o Deportivo La Guaira de Venezuela.

Del otro lado de las posibilidades, también puede marcarle el sorteo rivales de más jerarquía o renombre a nivel internacional. Una posible zona de la muerte podría ser con Flamengo de Brasil (actual campeón), Bolívar de Bolivia y Universidad de Chile o Independiente Santa Fe. Otra combinación podría incluir a Liga de Quito de Ecuador, Cruzeiro o Corinthians de Brasil e Independiente Santa Fe (campeón de Colombia).

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

Este jueves 18, a las 12, la Conmebol sorteará las Etapas Preliminares de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Mientras que la fase de grupos, inicialmente, se va a sortear en la semana del 18 de marzo En total, serán 47 los clasificados: de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.

