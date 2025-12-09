Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Major League Soccer

Lionel Messi presentó su propia copa y recibió el premio al mejor jugador de la MLS

Lionel Messi inauguró la Messi Cup en el estadio del Inter Miami donde también recibió el premio de MVP de la MLS, en la que el sábado consiguió el título de campeón.

Por UNO
Messi recibió el premio en Miami.

"Damos la bienvenida al mejor de la historia", indicó el conductor del evento para recibir al rosarino en una jornada lluviosa. "Este premio es algo muy especial por todo lo que hemos pasado. Fue un año largo, con muchos partidos y muchos viajes, pero también un año histórico para el club. Por primera vez, este equipo se proclamó campeón de la MLS, un club muy joven, con apenas unos años de vida, y lograr ese objetivo fue hermoso y especial. Creo que la afición también lo disfrutó muchísimo".

messi 2

Además de haber sido campeón, el capitán del Inter Miami completó una temporada notable en la Major League Soccer y recibió el Premio Landon Donovan al MVP de MLS 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganarlo en temporadas consecutivas, además ganó el Botín de Oro de la MLS 2025 con 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular que se estiraron a 35 tantos y 23 asistencias contando los playoffs.

Messi inauguró la Messi Cup

Lionel Messi lamentó que la lluvia haya perjudicado la inauguración de la Messi Cup Sub 16: "Queríamos reunir a todos los chicos, pero es una locura que se estèn mojando acá afuera".

  • Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.
  • Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

La final y el partido por el tercer puesto se jugarán en el Chase Stadium, el estadio en el que el Inter Miami se coronó campeón. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones del club de la Florida.

Todos los partidos de la Messi Cup

Martes 9 de diciembre

  • 13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 18:00 - Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 19:45 - Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

  • 11:45 - Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

  • 11:45 - River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:00 - Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 16:00 - Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

  • 12:30 - Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:30 - Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 14:30 - Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • 16:30 - Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

  • 15:30 - Por el tercer puesto // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • 18:00 - Final // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

