Lionel Messi presentó su propia copa y recibió el premio al mejor jugador de la MLS

Lionel Messi inauguró este martes la Messi Cup en el estadio del Inter Miami donde también recibió el premio de MVP de la MLS, en la que el sábado consiguió el título de campeón.
"Damos la bienvenida al mejor de la historia", indicó el conductor del evento para recibir al rosarino en una jornada lluviosa. "Este premio es algo muy especial por todo lo que hemos pasado. Fue un año largo, con muchos partidos y muchos viajes, pero también un año histórico para el club. Por primera vez, este equipo se proclamó campeón de la MLS, un club muy joven, con apenas unos años de vida, y lograr ese objetivo fue hermoso y especial. Creo que la afición también lo disfrutó muchísimo".
Además de haber sido campeón, el capitán del Inter Miami completó una temporada notable en la Major League Soccer y recibió el Premio Landon Donovan al MVP de MLS 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganarlo en temporadas consecutivas, además ganó el Botín de Oro de la MLS 2025 con 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular que se estiraron a 35 tantos y 23 asistencias contando los playoffs.
Lionel Messi lamentó que la lluvia haya perjudicado la inauguración de la Messi Cup Sub 16: "Queríamos reunir a todos los chicos, pero es una locura que se estèn mojando acá afuera".
La final y el partido por el tercer puesto se jugarán en el Chase Stadium, el estadio en el que el Inter Miami se coronó campeón. El resto de los encuentros se disputarán en las instalaciones del club de la Florida.
