Lionel Messi presentó su propia copa y recibió el premio al mejor jugador de la MLS

"Damos la bienvenida al mejor de la historia", indicó el conductor del evento para recibir al rosarino en una jornada lluviosa. "Este premio es algo muy especial por todo lo que hemos pasado. Fue un año largo, con muchos partidos y muchos viajes, pero también un año histórico para el club. Por primera vez, este equipo se proclamó campeón de la MLS, un club muy joven, con apenas unos años de vida, y lograr ese objetivo fue hermoso y especial. Creo que la afición también lo disfrutó muchísimo".

messi 2

Además de haber sido campeón, el capitán del Inter Miami completó una temporada notable en la Major League Soccer y recibió el Premio Landon Donovan al MVP de MLS 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganarlo en temporadas consecutivas, además ganó el Botín de Oro de la MLS 2025 con 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular que se estiraron a 35 tantos y 23 asistencias contando los playoffs.