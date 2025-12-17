El Dibu Martínez habló de la Finalíssima luego de la confirmación de la fecha

"En la última Finalíssima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail. Pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial", continuó el arquero campeón del mundo.

El jugador nacido en Mar del Plata volvió a hacer hincapié en la imperiosa necesidad de que le conviertan menos goles que en Qatar donde recibió ocho: "En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos".

Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar.

En cuanto al próximo Mundial, agregó: "Me acuerdo que cuando fuimos a jugar a Qatar y una semana antes estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho".

Dibu Martínez Antes de jugar la Finalíssima y el Mundial el Dibu Martínez tiene muchos partidos con el Aston Villa.

¿Cuándo se juega la Finalíssima entre la Selección argentina y la de España?

En los últimos tiempos se viene diciendo que la Selección argentina y la de España son los equipos más fuertes de la actualidad y, como si eso fuera poco, cuando se enfrenten se verán las caras Lionel Messi y Lamine Yamal en un duelo generacional que está siendo permanentemente comparado.

Según informó Gastón Edul, la Finalíssima se disputará el 27 de marzo de 2026 en el Lusail Stadium, mismo escenario donde la Selección argentina consiguió salir campeón de Qatar 2022 tras vencer a Francia en los penales.

El encuentro tendrá lugar en la fecha FIFA de marzo, por lo tanto los equipos argentinos no se verán afectados por la posible convocatoria de sus jugadores.