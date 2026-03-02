Coudet prepara su llegada a River: quiénes se sumarán al cuerpo técnico del Chacho

Eduardo Chacho Coudet prepara su llegada a River, donde ya estuvo en su etapa como futbolista, y está muy cerca de sumar dos nombres a su cuerpo técnico.
Coudet, quien se despidió formalmente del Alavés, llegará el próximo miércoles a Buenos Aires para firmar el contrato con el equipo de Nuñez hasta fines de 2027, con opción a otro año más, según objetivos.
El acuerdo con el presidente Stéfano Di Carlo es total, tanto en el plano económico como en el plano futbolístico, solo falta pagar la rescisión del contrato y por eso el Chacho ya define quienes serán sus colaboradores.
En principio Patricio Graff, actualmente su asistente en el Alavés, no lo acompañará en River y el que está prácticamente definido como su nuevo ayudante de campo es Damián Musto, mientras que también podría sumarse Lucho González, un ex River.
Coudet, de 51 años y más de una década de carrera como entrenador, ya acordó la incorporación a su staff de Damián Musto quien a los 38 años se retiró jugando en Casilda, su pueblo natal, y fue dirigido por el Chacho en Rosario Central, Tijuana de México e Inter de Porto Alegre.
En su trayectoria el ex mediocampista jugó también en Quilmes, Atlético Tucumán, Olimpo, Spezia (Italia), Huesca (España), Peñarol (Uruguay) y Cartagena (España).
El otro nombre que aparece en los planos del DT es el de Luis González quien a los 45 años no solo acredita dos pasos por River con 4 títulos, sino que integró la Selección argentina como jugador y trabajó como entrenador en Athlético Paranaense, Ceará e Inter de Porto Alegre, donde acompañó a Coudet.