Coudet prepara su llegada a River: quiénes se sumarán al cuerpo técnico del Chacho

En principio Patricio Graff, actualmente su asistente en el Alavés, no lo acompañará en River y el que está prácticamente definido como su nuevo ayudante de campo es Damián Musto, mientras que también podría sumarse Lucho González, un ex River.

Damián Musto y Lucho González llegarían con Coudet a River

Coudet, de 51 años y más de una década de carrera como entrenador, ya acordó la incorporación a su staff de Damián Musto quien a los 38 años se retiró jugando en Casilda, su pueblo natal, y fue dirigido por el Chacho en Rosario Central, Tijuana de México e Inter de Porto Alegre.

coudet lucho

En su trayectoria el ex mediocampista jugó también en Quilmes, Atlético Tucumán, Olimpo, Spezia (Italia), Huesca (España), Peñarol (Uruguay) y Cartagena (España).

El otro nombre que aparece en los planos del DT es el de Luis González quien a los 45 años no solo acredita dos pasos por River con 4 títulos, sino que integró la Selección argentina como jugador y trabajó como entrenador en Athlético Paranaense, Ceará e Inter de Porto Alegre, donde acompañó a Coudet.