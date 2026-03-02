Colocar cáscaras de limón en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cuando el agua de red es "dura" (contiene mucho calcio y magnesio), los tejidos tienden a volverse rígidos y grisáceos. El limón ayuda a neutralizar estos minerales, permitiendo que el jabón penetre mejor y que la ropa blanca recupere su brillo original.

Además de la estética, el factor higiénico es clave. El lavarropas suele acumular restos de jabón y suavizante en las gomas y el tambor, lo que genera moho y olores desagradables.

Si bien es un gran aliado, no se recomienda usar la cáscara de limón en lavados de ropa oscura muy delicada de forma frecuente, ya que su poder aclarante podría afectar levemente la intensidad del color a largo plazo.

moho goma lavarropas Con este truco casero, puedes prevenir el moho en tu lavarropas.

Como puedes ver, reutilizar la cáscara de un limón antes de desecharla no solo es un gesto a favor del medio ambiente, sino una estrategia inteligente para prolongar la vida útil de tu lavarropas y obtener prendas más frescas y brillantes.

Consejos para realizar este truco casero

Para aprovechar los beneficios del limón en el lavarropas sin poner en riesgo el equipo, los expertos sugieren seguir estos pasos: