Colocar cáscaras de limón en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En la búsqueda constante por alternativas más sustentables y económicas para el hogar, los trucos caseros han ganado un terreno inesperado. Entre ellos, un hábito está revolucionando la forma en que cuidamos la ropa: introducir una cáscara de limón en el lavarropas.
Aunque para algunos pueda sonar a un mito urbano, esta práctica tiene fundamentos químicos que explican su efectividad tanto en la limpieza de las prendas como en el mantenimiento del electrodoméstico.
Por qué recomiendan colocar cáscaras de limón en el lavarropas
El principal motivo por el cual se recomienda utilizar la cáscara de limón es su alto contenido de ácido cítrico. Este componente actúa como un potente agente descalcificador y blanqueador natural.
Cuando el agua de red es "dura" (contiene mucho calcio y magnesio), los tejidos tienden a volverse rígidos y grisáceos. El limón ayuda a neutralizar estos minerales, permitiendo que el jabón penetre mejor y que la ropa blanca recupere su brillo original.
Además de la estética, el factor higiénico es clave. El lavarropas suele acumular restos de jabón y suavizante en las gomas y el tambor, lo que genera moho y olores desagradables.
Si bien es un gran aliado, no se recomienda usar la cáscara de limón en lavados de ropa oscura muy delicada de forma frecuente, ya que su poder aclarante podría afectar levemente la intensidad del color a largo plazo.
Como puedes ver, reutilizar la cáscara de un limón antes de desecharla no solo es un gesto a favor del medio ambiente, sino una estrategia inteligente para prolongar la vida útil de tu lavarropas y obtener prendas más frescas y brillantes.
Consejos para realizar este truco casero
Para aprovechar los beneficios del limón en el lavarropas sin poner en riesgo el equipo, los expertos sugieren seguir estos pasos:
- Preparación: utiliza la cáscara limpia, asegurándote de retirar las semillas para que no se filtren en la bomba de desagote.
- Protección: nunca la tires suelta. Colocá la cáscara en una pequeña bolsa de tela o un calcetín anudado.
- Temperatura: este truco es más efectivo en ciclos de lavado con agua tibia o caliente (entre 40°C y 60°C), ya que el calor facilita la liberación de los principios activos.