La función que traen todos los lavarropas y casi nadie usa: quedará la ropa limpia y no habrá malos olores

lavadora lavarropas truco Pocas personas utilizan esta función del lavarropas.

En consecuencia, la clave pasará por hacer, al menos, un lavado por semana que sea superior a 45 minutos y con una temperatura de agua mayor a 60 grados. Cualquiera de los lavarropas fabricados en los últimos 10 años traen esta función para programar el lavado y así eliminar las bacterias que generan mal olor y suciedad. La podemos encontrar bajo el nombre algodón o intensivo.

Otros trucos complementarios para evitar que el lavarropas acumule bacterias

Además de utilizar un programa prolongado y con agua caliente, podrás complementar otros trucos para evitar la acumulación de bacterias en el lavarropas.

Por ejemplo, una vez finalizado el programa, es clave extraer la ropa de inmediato para evitar la humedad persistente. Tras el vaciado, se recomienda secar el tambor y la goma de la puerta con un paño limpio, eliminando residuos de detergente y suciedad. Mantener la puerta entreabierta permitirá que el interior se airee, impidiendo la proliferación de moho y malos olores.

lavarropas truco Con estos trucos complementarios, tu lavarropas no tendrá mal olor.

Además, no se debe descuidar el cajón del detergente, el cual requiere una limpieza mensual. Extraer esta pieza para lavarla con agua, jabón y un cepillo suave asegura la eliminación de sedimentos difíciles. Un secado minucioso antes de su colocación completará este hábito de higiene que alarga la vida útil del lavarropas.