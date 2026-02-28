La mayoría de las familias que tienen un lavarropas en casa solo utilizan una o dos funciones, desconociendo los beneficios que ocultan el resto. Aunque, es cierto también que muchas personas solo usan las funciones predeterminadas para ahorrar luz y agua. Sea cual sea el caso, luego de conocer el truco de hoy, la ropa saldrá limpia y evitarás malos olores.
La función que traen todos los lavarropas y casi nadie usa: quedará la ropa limpia y no habrá malos olores
Si notás que la ropa sale con algunas manchas o te das cuenta que cuando prendés el lavarropas hay un mal olor en la lavandería, el problema está en la acumulación de bacterias y suciedad que se genera dentro del tambor y en los compartimentos donde debemos poner jabón y suavizante.
Esto se genera por el uso excesivo del electrodoméstico en ciclos cortos y con temperatura fría, algo que supone ahorro de agua y luz, pero que trae un problema a largo plazo. Ante esto, la sugerencia para por un sencillo truco: utilizar una función del lavarropas que pocos conocen.
En consecuencia, la clave pasará por hacer, al menos, un lavado por semana que sea superior a 45 minutos y con una temperatura de agua mayor a 60 grados. Cualquiera de los lavarropas fabricados en los últimos 10 años traen esta función para programar el lavado y así eliminar las bacterias que generan mal olor y suciedad. La podemos encontrar bajo el nombre algodón o intensivo.
Otros trucos complementarios para evitar que el lavarropas acumule bacterias
Además de utilizar un programa prolongado y con agua caliente, podrás complementar otros trucos para evitar la acumulación de bacterias en el lavarropas.
Por ejemplo, una vez finalizado el programa, es clave extraer la ropa de inmediato para evitar la humedad persistente. Tras el vaciado, se recomienda secar el tambor y la goma de la puerta con un paño limpio, eliminando residuos de detergente y suciedad. Mantener la puerta entreabierta permitirá que el interior se airee, impidiendo la proliferación de moho y malos olores.
Además, no se debe descuidar el cajón del detergente, el cual requiere una limpieza mensual. Extraer esta pieza para lavarla con agua, jabón y un cepillo suave asegura la eliminación de sedimentos difíciles. Un secado minucioso antes de su colocación completará este hábito de higiene que alarga la vida útil del lavarropas.