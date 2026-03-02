El futuro llegó hace rato: el golazo de Ciro Messi que desató una ola de comparaciones con su papá

Los flashes volvieron a apuntar al menor de los hijos de Lionel Messi. Ciro Messi, con apenas seis años, fue el señalado este fin de semana por el talento exhibido jugando para las inferiores de la Academia del Inter Miami.
Ciro Messi dio que hablar en un torneo de juveniles en Florida con un verdadero golazo al estilo de su padre, Lionel Messi
El episodio se dio en la Adidas Champions Cup 2026, un certamen de juveniles que reúne a las mejores academias del fútbol en Florida. Este fin de semana, Ciro Messi compitió en la categoría Sub-8 y demostró destellos del talento que trae de su padre en los genes.
Con la 10 en su espalda, el mejor de los hijos de Lionel Messi dio que hablar por sus eximios movimientos en cancha a su corta edad. Su lectura del juego y sus aceleres en ataque recordaron la manera de jugar de su padre. Además de la gambeta y el gol.
El pequeño Messi se hizo viral en las redes por una jugada en la que gambeteó a sus rivales, hizo un triple enganche en el área y marcó un verdadero golazo. Ya lo dijo Zlatan Ibrahimovic en el pasado, en otro de los torneos de juveniles que se jugó en Miami. Con la sinceridad que lo caracteriza, el ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona apuntó: "Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi".
Fue también el propio Lionel Messi quien supo describir alguna vez el estilo de juego de cada uno de sus hijos. En ese sentido, el 10 destacó características de cada uno de ellos mencionando a Ciro como el más encarador de los tres hermanos. "Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas", señaló el capitán de la Selección argentina en el pasado.
Los tres hermanos Messi se desempeñan en la Academia del Inter Miami y desmuestran partido a partido el talento que tienen en los genes, siguiendo los pasos de su padre.