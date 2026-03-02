El futuro llegó hace rato: el golazo de Ciro Messi que desató una ola de comparaciones con su papá

Ciro Messi: ADN de campeón

El pequeño Messi se hizo viral en las redes por una jugada en la que gambeteó a sus rivales, hizo un triple enganche en el área y marcó un verdadero golazo. Ya lo dijo Zlatan Ibrahimovic en el pasado, en otro de los torneos de juveniles que se jugó en Miami. Con la sinceridad que lo caracteriza, el ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona apuntó: "Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi".

Fue también el propio Lionel Messi quien supo describir alguna vez el estilo de juego de cada uno de sus hijos. En ese sentido, el 10 destacó características de cada uno de ellos mencionando a Ciro como el más encarador de los tres hermanos. "Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas", señaló el capitán de la Selección argentina en el pasado.

A puro enganche anduvo CIRO MESSI previo a hacer este GOLAZO



Los tres hermanos Messi se desempeñan en la Academia del Inter Miami y desmuestran partido a partido el talento que tienen en los genes, siguiendo los pasos de su padre.