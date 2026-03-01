Inicio Ovación Fútbol River Plate
Boletos para todos

La medida contuntende que tomó River con todo el plantel antes de viajar a Mendoza

Marcelo Escudero, técnico interino de River, implementó una decisión llamativa que marcó la agenda del plantel antes del partido contra Independiente Rivadavia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Escudero tomó una tajante decisión con el plantel de River.

Marcelo Escudero tomó una tajante decisión con el plantel de River.

Es la segunda vez que Marcelo Escudero se pone el traje de técnico interino de la Primera de River Plate y, en esta oportunidad, decidió adoptar una medida que marcó la agenda de todo el plantel causando gran sorpresa entre los jugadores.

Habitualmente, los clubes oficializan la lista de convocados en sus redes sociales antes de cada partido. Sin embargo, bajo la conducción del Pichi, esta práctica se omitió, lo que obligó a varios jugadores que se consideraban desafectados a cambiar sus planes de imprevisto en la previa del partido contra Independiente Rivadavia.

River - Entrenamiento en Ezeiza
River realizó el último entrenamiento en Ezeiza durante la tarde del domingo.

River realizó el último entrenamiento en Ezeiza durante la tarde del domingo.

River está en Mendoza con todos sus jugadores

Más allá que River no presentó la lista de concentrados en sus redes sociales, tampoco lo hizo de manera interna. Fue así que Marcelo Escudero decidió que todos los futbolistas del plantel viajen a Mendoza, en una medida que afectó también a los lesionados.

River en Mendoza (12)

De esta manera, todos los miembros del plantel profesional de River están en la provincia y tendrán que acompañar en los palcos a quienes sean elegidos para jugar contra Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 21.30.

Es así que la delegación del Millonario tomó un vuelo charter luego del entrenamiento realizado en Ezeiza durante la tarde del domingo y está hospedandose en el Diplomatic Hotel. La logística indica que una vez finalizado el encuentro buscarán que el plantel de River regrese a Buenos Aires lo antes posible.

Es la segunda experiencia de Marcelo Escudero como DT de River

Escudero llegó a River en 2020 tras ser pedido por Marcelo Gallardo para que se encargue de las categorias juveniles; fue así que entrenó a la Quinta y a la Cuarta División para luego pasar a la Reserva.

Allí dirigió 88 partidos, de los cuales ganó 49, empató 18 y perdió 21; en 2024 se coronó en la Copa Proyección y en el Trofeo de Campeones. Es por eso que conoce a varios jugadores que ahora son parte del plantel profesional.

Es la segunda experiencia como técnico de la Primera de River ya que también estuvo a cargo del equipo en 2024 durante la transición entre los ciclos de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo. En esa oportunidad el Millonario empató sin goles ante Unión en Santa Fe, por la fecha 9 de la Liga Profesional.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas