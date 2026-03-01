La medida contuntende que tomó River con todo el plantel antes de viajar a Mendoza

River en Mendoza (12)

De esta manera, todos los miembros del plantel profesional de River están en la provincia y tendrán que acompañar en los palcos a quienes sean elegidos para jugar contra Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 21.30.

Es así que la delegación del Millonario tomó un vuelo charter luego del entrenamiento realizado en Ezeiza durante la tarde del domingo y está hospedandose en el Diplomatic Hotel. La logística indica que una vez finalizado el encuentro buscarán que el plantel de River regrese a Buenos Aires lo antes posible.

Es la segunda experiencia de Marcelo Escudero como DT de River

Escudero llegó a River en 2020 tras ser pedido por Marcelo Gallardo para que se encargue de las categorias juveniles; fue así que entrenó a la Quinta y a la Cuarta División para luego pasar a la Reserva.

Allí dirigió 88 partidos, de los cuales ganó 49, empató 18 y perdió 21; en 2024 se coronó en la Copa Proyección y en el Trofeo de Campeones. Es por eso que conoce a varios jugadores que ahora son parte del plantel profesional.

Es la segunda experiencia como técnico de la Primera de River ya que también estuvo a cargo del equipo en 2024 durante la transición entre los ciclos de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo. En esa oportunidad el Millonario empató sin goles ante Unión en Santa Fe, por la fecha 9 de la Liga Profesional.