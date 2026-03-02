Show y dos goles de Messi en la remontada de Inter Miami en el clásico ante Orlando City

messi inter vs orlando Lionel Messi marcó un doblete en el clásico entre Inter Miami y Orlando City por la segunda fecha de la MLS.

El complemento tuvo un inicio alentador para Inter Miami. Silvetti ingresó por Allen a los 10 minutos e instantes después marcó el primer tanto de la noche para Inter Miami. Lionel Messi, quien ya había empezado a tomar las riendas del equipo en el primer tiempo, comenzó a empujar para ir a buscar el resultado.

Así, el empate llegó a los 15 minutos de la segunda mitad de la mano del 10. Lionel Messi aprovechó la avanzada de Telasco Segovia, se adelantó para acomodarse y disparar al arco, y así sacó un zurdado que terminó en el 2 a 2, aún restando partido por recorrer.

Segovia fue el encargado de marcar el tercer tanto del Inter Miami luego de un centro atrás de Berterame, a seis minutos del final del encuentro. Pero la historia no terminaría allí. La remontada fue coronada por el capitán Lionel Messi quien de tiro libre lustró su botín izquierdo y sacó un exquisito remate para poner el 4 a 2 definitivo en el Clásico del Sol ante Orlando City.

Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Lionel Messi por la MLS

El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 7 de marzo. Ese día enfrentará, a partir de las 18.30 hora de Argentina, al D.C. United por la tercera fecha de la MLS. El rival de Inter Miami viene de perder por 1 a 0 ante Austin F.C.