Show y dos goles de Messi en la remontada de Inter Miami en el clásico ante Orlando City

Lionel Messi fue el héroe estelar de la noche en el clásico entre Inter Miami y Orlando City por la segunda fecha de la MLS. En el Inter&Co Stadium, en una nueva edición del Clásico del Sol, el capitán de la Selección argentina fue clave para dar vuelta un partido en el que Las Garzas comenzaron perdieron 0-2.
A los 18 minutos de la primera etapa,Inter Miami ya caía 1 a 0 gracias a un zurdazo de Marco Pasalic que aprovechó la mala salida del equipo de Javier Mascherano para poner la ventaja parcial para Orlando City, Minutos después, a los 24, la noche se oscurecía para el elenco de Florida. El argentino y ex Godoy Cruz, Martín Ojeda, junto a Griffin Dorsey, se asociaron en campo rival y la jugada terminó en una exquisita definición de Ojeda para ponder el 2 a 0 inicial.
Un golpeado Inter Miami intentó acercar posiciones, sobre todo desde la mano de su gran capitánLionel Messi, pero antes del cierre de la primera etapa no pudo descontar en el marcador. Un tiro libre del 10 apenas desviado y un mano a mano que contuvo el arquero del Orlando City, Crepeau, bajaron el telón de la primera etapa con la derrota parcial de Las Garzas.
El complemento tuvo un inicio alentador para Inter Miami. Silvetti ingresó por Allen a los 10 minutos e instantes después marcó el primer tanto de la noche para Inter Miami. Lionel Messi, quien ya había empezado a tomar las riendas del equipo en el primer tiempo, comenzó a empujar para ir a buscar el resultado.
Así, el empate llegó a los 15 minutos de la segunda mitad de la mano del 10. Lionel Messi aprovechó la avanzada de Telasco Segovia, se adelantó para acomodarse y disparar al arco, y así sacó un zurdado que terminó en el 2 a 2, aún restando partido por recorrer.
Segovia fue el encargado de marcar el tercer tanto del Inter Miami luego de un centro atrás de Berterame, a seis minutos del final del encuentro. Pero la historia no terminaría allí. La remontada fue coronada por el capitán Lionel Messi quien de tiro libre lustró su botín izquierdo y sacó un exquisito remate para poner el 4 a 2 definitivo en el Clásico del Sol ante Orlando City.
Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Lionel Messi por la MLS
El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 7 de marzo. Ese día enfrentará, a partir de las 18.30 hora de Argentina, al D.C. United por la tercera fecha de la MLS. El rival de Inter Miami viene de perder por 1 a 0 ante Austin F.C.