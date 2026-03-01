La Liga Nacional Femenina de Vóley de la FeVA coronó campeón al Club Glorias Argentinas en Mendoza

El sexteto de Glorias Argentinas se impuso a la final disputada en el estadio Pacífico del Club General San Martín a Tucumán de Gimnasia en un peleado tie break (3-2). Los parciales fueron: 17-25, 25-21, 10-25, 25-15, 8-15. tanto Glorias como las tucumanas ya habían ganado los dos ascensos que otorga esta liga a la Liga Nacional Femenina.

liga nacional de voley-club glorias argentinas-campeon (1) Glorias Argentinas, el plantel campeón que celebró en el estadio Pacífico.

La MVP del partido fue Paula Valentina Noya, del equipo ganador. La premiación se realizó tras la final, y además de las copas y medallas, los cuatro mejores equipos recibieron un cheque con el premio económico.