La Liga Nacional Femenina de Vóley de la FeVA coronó campeón al Club Glorias Argentinas en Mendoza

Con un rotundo éxito organizativo y deportivo, la Liga Nacional Femenina de Vóley, la segunda categoría nacional de los torneos de la Federación del Voleibol Argentino - FeVA- finalizó este sábado por la noche y coronó campeón al sexteto de Mataderos, Club Glorias Argentinas.
El sexteto de Glorias Argentinas se impuso a la final disputada en el estadio Pacífico del Club General San Martín a Tucumán de Gimnasia en un peleado tie break (3-2). Los parciales fueron: 17-25, 25-21, 10-25, 25-15, 8-15. tanto Glorias como las tucumanas ya habían ganado los dos ascensos que otorga esta liga a la Liga Nacional Femenina.
La MVP del partido fue Paula Valentina Noya, del equipo ganador. La premiación se realizó tras la final, y además de las copas y medallas, los cuatro mejores equipos recibieron un cheque con el premio económico.
Banco Provincial de Santa Fe completó el podio de la Liga Nacional Femenina
Previo a esta final, se disputó el encuentro por el tercer puesto, donde Banco Provincial de Santa Fe le ganó 3-2 a San Martín de Formosa con estos parciales: 28-26, 23-25, 25-21, 21-25 y 15-13.
El quinto puesto fue para las anfitrionas, Club General San Martín, mientras que Club Mendoza de Regatas fue 7°, y Municipalidad de San Martín 12°, respecto a la participación local en esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley.
Los equipos descendidos a la Liga Federal del próximo año fueron Monteros y Gimnasia y Tiro de Salta.
Las posiciones finales de la Liga Nacional Femenina de Vóley 2026