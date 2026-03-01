Inicio Ovación Polideportivo Liga Nacional Femenina de Vóley
La Liga Nacional Femenina de Vóley de la FeVA coronó campeón al Club Glorias Argentinas en Mendoza

Glorias Argentinas le ganó la final de la Liga Nacional Femenina de Vóley a Tucumán de Gimnasia en el estadio Pacífico, en un cerrado tie break

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Glorias Argentinas fue el campeón de la Liga Nacional Femenina de Vóley. El club de Mataderos ascendió a la Liga Argentina de la Feva.

Foto: Gentileza Prensa de la FeVA

Con un rotundo éxito organizativo y deportivo, la Liga Nacional Femenina de Vóley, la segunda categoría nacional de los torneos de la Federación del Voleibol Argentino - FeVA- finalizó este sábado por la noche y coronó campeón al sexteto de Mataderos, Club Glorias Argentinas.

El sexteto de Glorias Argentinas se impuso a la final disputada en el estadio Pacífico del Club General San Martín a Tucumán de Gimnasia en un peleado tie break (3-2). Los parciales fueron: 17-25, 25-21, 10-25, 25-15, 8-15. tanto Glorias como las tucumanas ya habían ganado los dos ascensos que otorga esta liga a la Liga Nacional Femenina.

liga nacional de voley-club glorias argentinas-campeon (1)
Glorias Argentinas, el plantel campeón que celebró en el estadio Pacífico.

La MVP del partido fue Paula Valentina Noya, del equipo ganador. La premiación se realizó tras la final, y además de las copas y medallas, los cuatro mejores equipos recibieron un cheque con el premio económico.

liga nacional de voley-glorias argentinas-campeon-paula nota y eduardo fernandez (1)
La MVP de la final de la Liga: Paula Noya, que recibió la distinción de manos del vicepresidente tercero de la FeVA, a cargo de organización deportiva.

Banco Provincial de Santa Fe completó el podio de la Liga Nacional Femenina

Previo a esta final, se disputó el encuentro por el tercer puesto, donde Banco Provincial de Santa Fe le ganó 3-2 a San Martín de Formosa con estos parciales: 28-26, 23-25, 25-21, 21-25 y 15-13.

El quinto puesto fue para las anfitrionas, Club General San Martín, mientras que Club Mendoza de Regatas fue 7°, y Municipalidad de San Martín 12°, respecto a la participación local en esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Los equipos descendidos a la Liga Federal del próximo año fueron Monteros y Gimnasia y Tiro de Salta.

Las posiciones finales de la Liga Nacional Femenina de Vóley 2026

  1. Club Glorias Argentinas (Buenos Aires)
  2. Tucumán de Gimnasia
  3. Banco Provincial de Santa Fe
  4. San Martín de Formosa
  5. Club General San Martín (Mza.)
  6. Unión de Santa Fe
  7. Club Mendoza de Regatas (Mza.)
  8. Universitario de Córdoba
  9. Almafuerte (Las Varilla/Cba.)
  10. Ciudad de Nieva (Jujuy)
  11. Brujas (Misiones)
  12. Municipalidad de San Martín (Mza.)
  13. San José (Entre Ríos)
  14. Selección Argentina U19
  15. Gimnasia y Tiro de Salta
  16. Monteros (Tucumán)

