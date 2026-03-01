Banco Mendoza e IMPSA son los dueños del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines

Los goles del quinteto bancario fueron anotados por Manuel Hirscheger y Tomas Guajardo.

En las semifinales Banco le ganó a Talleres por 3 a 1 e IMPSA superó a Leonardo Murialdo por 1 a 0.

La Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos participó en el Vendimia.

Las pibas de Talleres ganaron el título en infantil.

Las chicas de IMPSA se quedaron con el Torneo Vendimia

El equipo senior femenino de IMPSA volvió a quedarse con el campeonato (lo ganó en el 2025) tras superar en la final a Kellun de Chile por 3 a 1.

En semis IMPSA dejó en el camino a Talleres (le ganó por 3 a 1) y Kellun hizo lo propio con Leonardo Murialdo (lo derrotó por 5 a 2).

Así el conjunto metalero sigue con su hegemonía de este deporte a nivel provincial.

Walter Fernández está con el titular de la AMP, Cristian Navarro y el secretario, Roque Chiliguay.

El equipo metalúrgico, que se adjudicó con el campeonato Argentino de Clubes en septiembre del año pasado en la pista de Leonardo Murialdo tras superar en la final al equipo local, también ganó los torneos Apertura y Clausura y el Mendocino 2025.

En infantil femenino el campeón fue Talleres, que le ganó a La Colonia por 4 a 0.

El torneo también contó con la participación de los chicos de mini.