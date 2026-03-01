¿Qué pasará con la Finalissima entre la Selección argentina y España? Qatar tomó una drástica decisión

En este contexto más que complicado, la Qatar Football Association informó "el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso". Y añadió en un comunicado: "Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...".

La Finalissima entre la Selección argentina y España quedó en suspenso

La Finalissima entre la Selección Argentina y España quedó en suspenso y no se sabe si se jugará. El atrayente duelo entre los campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, Doha, donde la Albiceleste alzó la Copa en el Mundial de 2022.

El conjunto que orienta Lionel Scaloni también tiene agendado un amistoso frente a Qatar, el 31 de marzo, en el mismo estadio.

messi, balon de oro No se sabe si la Selección argentina que es liderada por Messi jugará la Finalissima.

Conmebol está alerta a la situación en Medio Oriente y todavía no tomarían ninguna decisión sobre el partido, que está en riesgo a raíz del conflicto bélico.

Sin embargo, ni Conmebol ni la UEFA, a cargo de la organización del encuentro, hicieron oficial que el duelo será postergado. Lo mismo sucede con FIFA, que no hizo comentarios frente a la escalada de tensión en la región. Habrá que esperar para saber si el enfrentamiento entre dos de las selecciones candidatas a luchar por el título de la Copa del Mundo 2026 se jugará en otros país o será reprogramado.