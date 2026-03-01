La angustia de Claudio Úbeda por los silbidos de los hinchas de Boca: "Me queda la sensación de bronca"

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, se mostró angustiado este sábado tras el empate 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Xeneize nuevamente se fue silbado por su mala producción futbolística.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, se mostró angustiado este sábado tras el empate 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Xeneize nuevamente se fue silbado por su mala producción futbolística.
Úbeda habló del nivel del juvenil Tomás Aranda, quien le aportó claridad al ataque de Boca. "Entró muy bien, con confianza. Es un chico muy inteligente para jugar. Tuvo tres situaciones de gol que pudo haber convertido. Me pone contento que cada ingreso lo haga de la manera en que lo hizo hoy. Los goles seguramente van a llegar".
Luego fue consultado acerca de si el jugador de 18 años podría ser titular el próximo miércoles ante Lanús: "Sí, consideramos que cada vez tiene más importancia. En cada minuto que interviene dentro del partido se lo nota suelto, con confianza. Pronto le va a llegar la oportunidad de jugar de titular".
"Durante todo el partido tuvimos el control del juego. Quizás en el primer tiempo no con la verticalidad que sí tuvimos en el segundo. Me queda la sensación de bronca, de impotencia. Cuando uno no gana de local en un partido de estas circunstancias duele mucho porque es un punto que pareciera que no sirve. Tendríamos que haber ganado. Me voy con esta sensación de que el segundo tiempo fuimos más profundos y verticales para generar situaciones de gol, pero no alcanzó", dijo.
"Me angustia. No me gusta, pero es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar estos partidos. Este tipo de partidos nosotros tenemos la obligación de ganarlos y no lo hicimos. Todos los días tenemos que responder con acciones que demuestren que estamos mejor y eso lo tenemos que solucionar", reflexionó el DT.
Úbeda se refirió al gol anulado a Adam Bareiro al decir: “La jugada esa no tiene comentarios; no fue offside. La acabo de ver, minuciosamente, y no parece haber offside está una pierna atrás de un defensor habilitando. Lo raro fue que no fue a ver el VAR árbitro principal, sino que le hizo caso lo que le había informado. La verdad que me llamó la atención. En el momento, tampoco sabíamos que era lo que estaba cobrando. En principio, nos habían dicho que era una falta previa, hasta que lo pudimos ver bien”.