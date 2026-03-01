La angustia de Claudio Úbeda por los silbidos de los hinchas de Boca: "Me queda la sensación de bronca"

"Durante todo el partido tuvimos el control del juego. Quizás en el primer tiempo no con la verticalidad que sí tuvimos en el segundo. Me queda la sensación de bronca, de impotencia. Cuando uno no gana de local en un partido de estas circunstancias duele mucho porque es un punto que pareciera que no sirve. Tendríamos que haber ganado. Me voy con esta sensación de que el segundo tiempo fuimos más profundos y verticales para generar situaciones de gol, pero no alcanzó", dijo.

claudio-ubeda-boca2 Úbeda se enojó porque a Boca le anularon un gol.

La angustia de Claudio Úbeda por los silbidos de los hinchas de Boca

"Me angustia. No me gusta, pero es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar estos partidos. Este tipo de partidos nosotros tenemos la obligación de ganarlos y no lo hicimos. Todos los días tenemos que responder con acciones que demuestren que estamos mejor y eso lo tenemos que solucionar", reflexionó el DT.

Úbeda se refirió al gol anulado a Adam Bareiro al decir: “La jugada esa no tiene comentarios; no fue offside. La acabo de ver, minuciosamente, y no parece haber offside está una pierna atrás de un defensor habilitando. Lo raro fue que no fue a ver el VAR árbitro principal, sino que le hizo caso lo que le había informado. La verdad que me llamó la atención. En el momento, tampoco sabíamos que era lo que estaba cobrando. En principio, nos habían dicho que era una falta previa, hasta que lo pudimos ver bien”.